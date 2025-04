LaMelo Ball doit muscler son jeu

« Il doit devenir plus costaud ». En mode Aimé Jacquet, Charles Lee n’y est pas passé par quatre chemins lundi au moment de donner son point de vue sur la saison de LaMelo Ball. Le meneur All-Star n’est pas loin de sortir de sa meilleure saison sur le plan statistique, avec notamment plus de 25 points de moyenne, mais les points d’amélioration restent nombreux, des deux côtés du parquet, au-delà du fait que ses blessures à répétition, à la cheville notamment, ne font que le fragiliser un peu plus.

Le coach des Hornets a notamment insisté sur sa défense, après avoir constaté que les adversaires le ciblent pour essayer de le sortir du match à cause des fautes. Sur le premier mois et demi de compétition, il s’est ainsi retrouvé quatre fois exclu pour six fautes. Même s’il s’est amélioré ensuite, ça reste un problème qu’il doit mieux gérer.

Fin mars, lors du dernier match de sa saison, c’est Orlando qui avait à son tour réussi à le sortir pour six fautes. LaMelo Ball avait alors passé moins de 30 minutes sur le terrain.

« Les équipes essaient de l’exclure, d’être physiques, et vous pouvez voir qu’au début de la saison, quand les équipes le faisaient, ça le gênait vraiment », a-t-il reconnu. « Au fur et à mesure qu’il s’y est habitué, il s’est senti beaucoup plus à l’aise. Il faut qu’il devienne plus costaud et plus en forme physiquement pour pouvoir jouer des deux côtés du terrain et maintenir les efforts … Quand vous êtes l’un des meilleurs joueurs de la ligue, vous devez être prêt sur le plan physique. Pour combattre ça, il faut être plus costaud ».

La volonté de faire mieux

Malgré son statut de star de la ligue à seulement 23 ans, le meneur des Hornets aspire à bien mieux que de squatter les bas fonds de la conférence Est, comme c’est le cas depuis déjà cinq saisons. Pour progresser, lui aussi a identifié le principal problème, cette incapacité à tenir le coup sur le plan physique. « Je suis clairement d’accord avec tout ce qu’ils disent, je dois juste être à la salle de muscu », a-t-il simplement concédé.

Le fait que le coach et l’entraîneur partagent la même analyse est déjà une bonne chose. Si Charles Lee n’a pas précisément donné d’objectifs à son meneur en terme de masse musculaire ou de poids qu’il devrait atteindre durant l’été, le problème a été identifié.

Car pour ce qui est du talent, LaMelo Ball n’en manque clairement pas, et c’est aussi ce qui fait aussi le joueur unique qu’il est dans la ligue, comme n’a pas manqué de le rappeler le GM Jeff Peterson.

« LaMelo est un incroyable compétiteur et il sait que pour que nous ayons les meilleures chances de gagner et d’atteindre nos objectifs, il doit être sur le terrain. Nous lui fournissons toutes les ressources nécessaires et, une fois de plus, il y consacre du temps et se montre responsable. Nous sommes heureux que la saison soit terminée à cet égard et qu’il soit en mesure de monter en puissance et de commencer la saison prochaine en bonne santé », a-t-il confié. « Il a joué au niveau d’un All-Star. Je lui ai dit l’autre jour que j’avais eu la chance, comme Charles, de côtoyer de grands joueurs dans cette ligue, et LaMelo est unique et fait des choses que personne d’autre ne peut faire, franchement ».

Rendez-vous est pris fin septembre, après de nouvelles opérations à la cheville et au poignet, pour le début du « training camp » de la saison prochaine afin de voir si le message est bien passé.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 ☆ CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.2 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.