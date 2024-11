La défense de LaMelo Ball est un vrai problème aux Hornets

LaMelo Ball demeure un scoreur et un créateur hors pair et l’a encore démontré lors des deux derniers matchs perdus à domicile face au champion en titre ce week-end, avec 31 et 36 points au compteur. Son coach, Charles Lee, attend maintenant de son meneur qu’il hausse le ton en défense, un secteur dans lequel les Hornets ont encore une grosse marge de progression.

Cette nuit, le meneur de Charlotte n’a pas vraiment montré l’exemple puisqu’il a été contraint de rejoindre le banc après moins de cinq minutes de jeu pour deux fautes personnelles clairement évitables, se montrant en difficulté lorsqu’il a été attaqué en un-contre-un. Il a ainsi laissé ses coéquipiers plonger et encaisser encore 38 points en premier quart-temps, après en avoir déjà pris 40 la veille. Même s’il a planté 17 points dans le deuxième acte, Boston était déjà loin devant. Pour le nouveau coach des Hornets, la défense reste le talon d’Achille de LaMelo Ball…

Faut-il le laisser seul en défense ?

« On doit continuer de le défier là-dessus. On doit aussi se demander s’il peut défendre en un-contre-un, ou si on doit envoyer une prise à deux à chaque fois, sans quoi il commettra une faute ? En tant que staff, on doit analyser ce qu’on est en mesure d’accepter », a confié Charles Lee. « Mais aussi, à travers nos conversations avec lui, on en vient à se demander s’il peut juste défendre sa zone et s’engager à lever ses bras et défendre sans faire faute ? ».

Le nouveau stratège de Charlotte a de quoi être agacé, tant la situation est récurrente depuis le début de saison, alors que son meneur a déjà été expulsé pour six fautes à trois reprises, et qu’il compte déjà 30 fautes personnelles en six matchs. Pour commencer, s’il pouvait déjà éviter quelques fautes inutiles, ce serait déjà un grand pas de fait. Il en va aussi de sa responsabilité afin de pouvoir rester le plus longtemps possible sur le terrain.

« Je peux accepter de prendre un fadeaway en fin de possession de Payton Pritchard ou sur un step-back de Jayson Tatum. Ce sont des situations désespérées. Pour moi, [ce qu’il faut corriger] ce sont davantage les fautes pour un manque de hargne, où on abandonne simplement en faisant faute ».

Peu bavard après la rencontre, comme souvent, LaMelo Ball a botté en touche au sujet de ses errements défensifs.

« On va revoir le match, ce qu’on a fait de mal et revenir sur le terrain pour essayer de corriger ça, les fautes bêtes notamment », a-t-il simplement répondu lorsqu’il a été confronté à la problématique.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.2 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 5 33 44.9 38.7 89.3 0.8 4.4 5.2 6.4 4.8 1.2 5.4 0.4 29.0 Total 189 32 42.7 37.5 83.7 1.3 4.9 6.2 7.4 3.1 1.5 3.3 0.3 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.