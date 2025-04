Les Clippers ont réussi leur première mission : éviter le play-in

Stephen Curry avait parlé d’une sorte de Game 7 pour évoquer la rencontre entre les Warriors et les Clippers. Il n’avait pas tort, tant le match fut superbe. Le meneur de jeu et ses coéquipiers ont plusieurs fois, au fil de la rencontre, frappé fort pour bousculer Los Angeles, mais Kawhi Leonard et sa bande ont réussi à arracher la victoire, après prolongation.

Une victoire qui marque, surtout pour ses conséquences : les Clippers valident leur place en playoffs quand les Warriors se retrouvent en « play-in ».

« Dans des soirées comme ça, les choses deviennent importantes. On va en playoffs et je suis fier des gars, d’avoir joué avec cette motivation toute la saison », commente Tyronn Lue.

Une réponse pour ceux qui doutaient

Cette 50e victoire de la saison régulière pour les Clippers vient conclure un mois presque parfait. Entre le 12 mars et ce dimanche soir, les Californiens ont enregistré 15 succès en 17 matches !

« Je suis heureux d’être en playoffs », ajoute Kawhi Leonard. « Ces trois dernières semaines, on était en mode playoffs. On devait gagner chaque match. Je ne connais pas notre bilan, mais je crois qu’on a perdu deux matches depuis trois semaines. Je suis heureux et fier de notre qualification en playoffs sans le play-in. »

Cet aboutissement est aussi le début d’une nouvelle aventure. Ce sera ce premier tour face aux Nuggets.

« On veut aller un peu plus loin », annonce Ivica Zubac, encore précieux face aux Warriors avec 22 points et 17 rebonds. « Notre objectif, c’étaient les playoffs, mais on n’est pas satisfait. On est heureux d’éviter le play-in. Comme tout le monde doutait, ça fait plaisir de montrer qu’ils avaient tort. Certains disaient qu’on allait gagner 30 ou 35 rencontres. En remporter 50 et ne pas aller en play-in, ça fait du bien. »