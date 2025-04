Les Warriors comptent sur Jimmy Butler pour vaincre la malédiction

Les Rockets ou le Thunder. Tels seront les adversaires des Warriors si les partenaires de Stephen Curry parviennent à s’extirper du « play-in ». En deux participations, et trois rencontres, les joueurs de Steve Kerr n’y sont jamais parvenus, et cette fois, ils auront deux possibilités : face aux Grizzlies mardi soir, puis éventuellement contre le vainqueur de la rencontre Kings – Mavericks. À chaque fois, ce sera à domicile.

« Il faut faire quelque chose de cette chance et s’appuyer sur le positif depuis deux mois. Il faut effacer cette défaite face aux Spurs et passer à autre chose » résume Stephen Curry, auteur de 36 points dans la « finale » de la saison régulière face aux Clippers.

Jimmy Butler a préparé ses valises pour deux mois…

Pour sa part, Steve Kerr préfère ironiser sur le bilan de son équipe en « play-in ». « En fait, ces matches n’existent pas. Il n’y aucun bilan. Les stats n’existent pas. Je ne me rappelle absolument rien de tout ça. »

Blague à part, les Warriors savent très bien qu’ils ont tout gâché face aux Spurs, puis aux Clippers, et qu’il faut désormais débuter une nouvelle saison. Ils peuvent compter pour cela sur Jimmy Butler, un habitué des missions impossibles en playoffs, et plus précisément du « play-in ».

« On s’est marré en disant qu’il a préparé le ‘play-in’ avec des valises pour deux mois » raconte Stephen Curry sur Jimmy Butler. « On adorerait avoir cette opportunité. Mais il faut gagner. On n’a pas eu de bons résultats (dans le play-in). Je me souviens de chacun de ces matches très clairement… alors il faut juste gagner. »

Les Warriors contrôlent leur destin

Avec Jimmy Butler comme leader, le Heat avait réussi l’exploit, en 2023, de sortir du « play-in » et d’atteindre les Finals. À le voir face aux Clippers la nuit dernière, il est prêt à réaliser le même parcours.

« On va simplement s’appuyer sur Jimmy, » assure Draymond Green. « Vous avez vu l’effort qu’il a fourni ce soir… On va simplement compter sur nos atouts. »

Qu’en pense Jimmy Butler justement ? « On n’en est exactement où l’on souhaitait être ! Il nous reste une chance, et on contrôle notre destin. Tout va bien se passer » promet-il ainsi.