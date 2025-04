La saison régulière a rendu son verdict avec une dernière journée à 15 matches et un suspense incroyable à l’Ouest. Avant que les playoffs ne commencent, place au « play-in », ce tour de barrage qui a convaincu tout le monde depuis son instauration en 2020. Cela commence dès mardi soir !

Pour les playoffs, ce sera samedi 19 avril avec Pacers – Bucks (19h00), Nuggets – Clippers (21h30), Knicks – Pistons (minuit) et Lakers – Wolves (02h30).

PROGRAMME DU PLAY-IN

MARDI 15 AVRIL

Magic – Hawks (01h30, dans la nuit de mardi à mercredi)

Warriors – Grizzlies (04h00)

MERCREDI 16 AVRIL

Bulls – Heat (01h30)

Kings – Mavericks (04h00)

VENDREDI 18 AVRIL

Perdant de Magic – Hawks / Vainqueur de Bulls – Heat

Perdant de Warriors – Grizzlies / Vainqueur de Kings – Mavericks

TABLEAU DES PLAYOFFS 2025

CONFERENCE EST

(1) Cleveland – (8) vainqueur du match de vendredi

(2) Boston – (7) vainqueur de Magic-Hawks

(3) New York – (6) Detroit

(4) Indiana – (5) Milwaukee

CONFERENCE OUEST

(1) OKC – (8) vainqueur du match de vendredi

(2) Houston – (7) vainqueur du match Warriors-Grizzlies

(3) LA Lakers – (6) Minnesota

(4) Denver – (5) LA Clippers

PLAY-IN MODE D’EMPLOI

Les playoffs débuteront le samedi 19 avril, et le « play-in » aura lieu du 15 au 18 avril avec cette formule :

– Game 1 : une rencontre entre le 7e et le 8e. Le vainqueur est qualifié avec le 7e ticket pour les playoffs.

– Game 2 : une rencontre entre le 9e et le 10e. Le perdant est éliminé, et le vainqueur affronte le perdant du match entre le 7e et le 8e.

– Game 3 : une rencontre entre le perdant du Game 1 et le gagnant du Game 2. Le vainqueur décroche la 8e place pour les playoffs.

Ce qui signifie, que les 7e et 8e auront besoin d’une seule victoire pour aller en phases finales, tandis que les équipes classées 9e et 10e auront besoin de deux victoires. Ce qui signifie aussi que les équipes classées 9e et 10e ne pourront pas se qualifier ensemble pour les playoffs, et que le 7e ou le 8e sera forcément en playoffs.