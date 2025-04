Stats & Highlights | Du suspense pour le clap de fin de la conférence Est

C’était une soirée pour du beurre à l’Est, et on s’est pourtant bien amusés… Peut-être parce que les Cavaliers et les Pacers d’un côté, et les Pistons et les Bucks de l’autre avaient des messages à faire passer.

Résultat, et malgré l’absence de nombreux joueurs vedettes, les deux rencontres ont offert du suspense. Vainqueurs des Pistons après prolongation, les Bucks ont pu compter sur les 43 points de Pat Connaughton, tandis que Kyle Kuzma plante 22 points dans le premier quart-temps.

A Cleveland, les joueurs du bout du banc ont fait durer le plaisir jusqu’au bout avec deux prolongations ! C’est le dénommé RayJ Dennis qui offre la victoire aux Pacers avec un gros coup de chaud dans les cinq dernières minutes.

Mikal Bridges joue six secondes…

Du suspense aussi à Miami où les Wizards s’imposent d’un tout petit point grâce au « game winner » de Bub Carrington face au Heat d’un Jaime Jaquez Jr. à 41 points ! Quant aux Knicks, ils vont attaquer les playoffs avec une victoire obtenue chez leurs voisins des Nets. Sur le terrain pendant six secondes, Mikal Bridges en profite pour disputer son 82e match de la saison, et poursuivre son incroyable série.

L’équipe D des Celtics domine l’équipe C des Hornets dans laquelle Tidjane Salaun se troue avec un 1 sur 11 aux tirs.

Quant aux Hawks, ils s’imposent face au Magic avec un triple-double de Keaton Wallace, et les deux formations se retrouveront dans quelques jours pour le « play-in ». Le vainqueur affrontera les Celtics au premier tour.

Atlanta – Orlando : 117-105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 117 ORL 105 BOS 93 CHA 86 BRO 105 NYK 113 CLE 118 IND 126 MIA 118 WAS 119 PHI 102 CHI 122 MIL 140 DET 133 HOU 111 DEN 126 MEM 132 DAL 97 MIN 116 UTH 105 NOR 100 OKC 115 SAS 125 TOR 118 GSW 119 LAC 124 POR 109 LAL 81 SAC 109 PHO 98

Miami – Washington : 118-119

Brooklyn – New York : 105-113

Milwaukee – Detroit : 140-133 (a.p)

Boston – Charlotte : 93-86

Cleveland – Indiana : 118-126

Philadelphie – Chicago : 102-122

