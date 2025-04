Anthony Edwards sera bien là face au Jazz

L’histoire a bien failli se répéter, mais Anthony Edwards sera bien de la partie pour affronter Utah ce soir. Le 27 février dernier, l’arrière de Minnesota avait récolté sa 16e faute technique, le privant automatiquement du match suivant. La suspension avait déjà eu lieu face à Utah, et les Wolves avaient perdu !

Passé ce seuil, Anthony Edwards savait qu’il écoperait d’une suspension automatique toutes les deux fautes techniques, ce qui l’a encouragé à se calmer puisqu’il n’en a concédé qu’une depuis, jusqu’au match de vendredi soir face à Brooklyn où un geste d’humeur lui a valu une nouvelle faute technique en milieu de deuxième quart-temps.

Après une faute sifflée sur Keon Johnson en début de possession, Anthony Edwards a écarté les bras en signe de protestation, avec un regard insistant adressé à Ray Acosta, qui lui a mis une technique dans la foulée. Dès la fin de la rencontre, le joueur avait plaidé sa cause, espérant que cette dernière soit annulée.

« J’essayais juste de bien défendre, mais on m’a sifflé faute et on m’a donné une technique. J’espère qu’ils reverront l’action et l’annuleront, pour que je puisse jouer dans deux jours », avait-il déclaré. « Je prie pour qu’ils l’annulent. J’ai le sentiment que ça ne méritait pas une technique, et nous avons une bonne relation, Ray et moi. On en a reparlé ensuite, mais je ne crois pas que je méritais une technique juste pour un aussi petit geste ».

Et une amende en moins…

Chris Finch avait surenchéri, dans l’espoir de faire pencher la balance du bon côté : « Je n’ai pas vraiment d’explication claire ni bonne sur les raisons de la faute technique. Il ne m’a pas semblé qu’il y ait eu quelque chose de flagrant ou de trop démonstratif ».

Alors qu’une nouvelle suspension devait donc empêcher le joueur de disputer le dernier match de saison régulière face à Utah, ô combien important au regard du classement à l’Ouest, la ligue a finalement décidé d’annuler sa dernière technique, rendant à nouveau Anthony Edwards disponible pour la rencontre ce de soir.

Le joueur va également s’éviter une amende de 5 000 dollars, lui qui en est déjà à plus de 320 000 dollars rendus à la ligue cette saison pour ses écarts de comportement répétés…

Le résultat du match de ce soir conditionnera la suite de la saison des Wolves, qui peuvent encore terminer à la quatrième place et bénéficier ainsi de l’avantage du terrain au premier tour, ou passer par le play-in en cas de défaite. D’où l’importance de la présence du meilleur marqueur de l’équipe.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 78 36 44.7 39.5 83.6 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.1 3.2 0.6 27.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.