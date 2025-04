Anthony Davis a flirté avec le quadruple-double

Après trois défaites de suite face aux équipes de Los Angeles, les Mavericks avaient besoin de rebondir. Ils l’ont fait en profitant des faibles Raptors et ont bien fait puisque, dans le même temps, les Kings ont perdu face aux Clippers, ce qui offre une dernière opportunité à Dallas et Anthony Davis d’arracher la neuvième place de la conférence Ouest dimanche soir.

L’intérieur All-Star en a profité pour sortir une prestation épaisse avec 23 points, 13 rebonds, 10 passes et 7 contres. Il n’était donc pas loin de réaliser un très, très rare quadruple-double, qui ne compte que quatre occurrences dans l’histoire de la NBA, et a eu besoin de jouer deux minutes en dernier acte pour valider son triple-double alors que la rencontre était pliée.

« Anthony Davis a été excellent », résume Jason Kidd. « Je voulais qu’il réussisse son triple-double à la fin du troisième quart-temps, mais ce ne fut pas le cas. C’est dur parfois de laisser filer un triple-double donc je trouve que c’était la bonne chose à faire de lui laisser du temps pour le faire. S’il avait été à 9 contres, il aurait pu aller chercher le 10e. Mais Davis pense à la victoire, pas aux statistiques. »

Les Mavericks vont s’habituer aux performances du All-Star

Max Christie, qui a évolué aux côtés de l’ancien joueur des Lakers à Los Angeles avant ce transfert de février, n’est pas étonné. « Ils n’ont pas encore beaucoup joué avec lui et vont finir par s’habituer. C’est un joueur d’élite. Son triple-double était facile, quasiment en trois quart-temps », constate l’arrière puisque les Mavericks n’ont pu aligner leur star qu’à neuf reprises.

Même si Toronto est une faible équipe, gagner était important pour l’intérieur. « Ça donne collectivement de la confiance et aussi individuellement. Peu importe qui on joue, c’est comme ça qu’on doit jouer, avec de l’énergie et du fun », assure le champion 2020, qui a indiqué que les Mavericks ont échangé sur leur situation après la défaite face aux Lakers.

« Ça ressemble à ce qu’on a fait dans ce match », poursuit Anthony Davis sur les attentes du groupe après ce moment. « Le ballon circule, les joueurs sont libérés, font les bons choix, défendent et parlent. Quand on est connecté comme dans cette partie, surtout en défense, on est une équipe très dure à battre. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 ☆ NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 ☆ NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 ☆ NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 ☆ NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 ☆ NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 ☆ NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 ☆ LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 ☆ LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 ☆ LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 * ☆ All Teams 51 33 51.6 28.2 77.5 2.6 8.9 11.6 3.5 1.9 1.2 2.2 2.2 24.7 2024-25 * ☆ LAL 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2024-25 * ☆ DAL 9 30 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.