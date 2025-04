Les Clippers survivent tant bien que mal au retour des Kings

Le match étant à enjeu pour les deux équipes, les Clippers et les Kings sont très sérieux. Les deux équipes sont appliquées, les premiers un peu moins néanmoins, se faisant voler quelques ballons par Sacramento. Norman Powell se charge de porter Los Angeles dans le premier quart-temps, néanmoins dominé par les hommes de Doug Christie (29-24).

Ce qui n’est plus le cas ensuite car la défense des Clippers monte sérieusement d’un cran. Kawhi Leonard aussi, et sur un dernier shoot à 3-pts, il permet aux siens de rejoindre les vestiaire devant au score (49-50).

Après la pause, ça continue de devenir dur pour les Kings, qui patinent pour inscrire des points. Heureusement que Zach LaVine et Jonas Valanciunas sont là (70-75). Les Clippers n’ont pas tué le match non plus, malgré la domination physique de James Harden sur Devin Carter, sacrément bousculé en un-contre-un.

Même avec des rebonds offensifs, les Kings souffrent et comme Derrick Jones Jr. se fait plaisir avec plusieurs alley-oop, on se dit que les hommes de Tyronn Lue filent vers une victoire autoritaire.

Sauf que Zach LaVine enfile quelques paniers de loin et redonne de l’espoir à Sacramento. DeMar DeRozan le suit et tout est possible. Kawhi Leonard manque même le shoot qui aurait libéré les Clippers, mais ses coéquipiers prennent le rebond offensif pour aller aux lancers-francs et prendre trois points d’avance. La défense de Los Angeles décide alors de faire faute pour éviter d’encaisser un panier primé.

Zach LaVine ne rate pas ses deux tentatives et Keegan Murray vole la remise en jeu dans la foulée ! Les Kings ont une balle de match, qui termine dans les mains de DeMar DeRozan et se conclut par une tentative affreuse à 3-pts… C’est gâché et les Clippers repartent de Sacramento avec la victoire (100-101).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour des Kings. Si on retient le petit comeback de Sacramento, c’est parce que les Clippers avaient fait forte impression. Disons qu’ils évoluaient avec maîtrise dans cette partie et ont été bousculés par les shoots de Zach LaVine. C’était d’ailleurs peut-être ce dernier le mieux placé, vu son dernier acte, pour avoir le shoot de la victoire en mains et ainsi évité cette dernière possession totalement gâchée.

– Le point sur le classement. Avec cette septième victoire de suite et comme les Nuggets et les Lakers ont gagné, les Clippers conservent leur cinquième place de la conférence Ouest. Une bonne affaire puisque les Warriors aussi ont gagné. Golden State sera d’ailleurs le dernier adversaire de Los Angeles pour décider du classement final. Pour les Kings, avec le succès de Dallas, c’est forcément une mauvaise opération, mais ils gardent leur neuvième place. Les deux équipes ont le même bilan et Sacramento a le « tiebreaker », donc une victoire contre Phoenix ou une défaite de Dallas, et ils auront l’avantage du terrain pour le premier match du « play-in ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.