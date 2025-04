Il ne reste plus que deux soirées dans cette saison régulière 2024/25 et c’est encore le grand flou entre les 3e et les 8e places dans la conférence Ouest ! Car si Oklahoma City (66-14) va finir à la première place et que les Rockets (52-28) vont finir à la deuxième place, derrière, six équipes sont dans un mouchoir de poche…

Les Lakers (49-31), les Clippers (48-32), les Nuggets (48-32), les Warriors (47-33), les Grizzlies (47-33) et les Wolves (47-33) ont ainsi quasiment tous le même bilan, dans une des fins de saison les plus serrées de l’histoire !

Kawhi Leonard et sa bande peuvent ainsi finir de la 3e à la 8e place, tout comme Nikola Jokic et la sienne. Et il y a encore tellement de scénarios possibles qu’il est toujours difficile d’y voir clair.

Quelles sont les règles de départage ?

En NBA, les places en playoffs sont d’abord définies par le pourcentage de victoires. Ensuite, en cas d’égalité à deux équipes, c’est l’équipe qui a remporté le plus de matchs directs entre les deux formations qui obtient la meilleure place. Si ça ne suffit pas, c’est l’équipe qui a fini en tête de sa division qui prend le dessus.

Puis, si les deux équipes font partie de la même « Division », alors c’est l’équipe qui a le meilleur pourcentage de victoires dans cette division qui l’emporte. Par exemple, dans la division Pacific, les Lakers (12-4) ont l’avantage sur les Clippers (7-7).

Si les deux équipes ne font pas partie de la même « Division », on s’intéresse au pourcentage de victoires face aux équipes de la conférence Ouest. Logiquement on devrait s’arrêter là cette saison mais il existe encore des critères supplémentaires en cas d’égalité, puisqu’on peut ensuite regarder le pourcentage de victoires face aux équipes éligibles pour les playoffs dans la même conférence, puis le pourcentage de victoires face aux équipes éligibles aux playoffs de l’autre conférence. Enfin, si ça ne suffit toujours pas, on fait la différence entre les points marqués et les points encaissés sur l’ensemble des matchs…

Sauf qu’en cas d’égalité à trois ou plus, les règles changent. Dans ce cas, c’est l’équipe qui a fini en tête de sa division qui prend l’avantage. Le pourcentage de victoires lors des confrontations directes devient le deuxième critère, devant le pourcentage de victoires dans la division.

Si ça ne suffit pas, on regarde le pourcentage de victoires face aux équipes de la conférence Ouest puis le pourcentage de victoires face aux équipes éligibles pour les playoffs dans la même conférence, puis le pourcentage de victoires face aux équipes éligibles aux playoffs de l’autre conférence. Enfin, on fait la différence entre les points marqués et les points encaissés sur l’ensemble des matchs.

Et de façon pratique ?

Les Lakers ont donc de grandes chances de finir à la 3e place. Parce qu’ils ont une victoire de plus que leurs premiers poursuivants et qu’ils ont l’avantage dans la division « Pacific » (dont font également partie les Clippers et les Warriors) et qu’ils n’ont pas perdu de « tiebreakers » face aux cinq autres équipes en course pour les places 3-8.

Si Luka Doncic et ses coéquipiers gagnent au moins un de leurs deux derniers matchs (face à des Rockets assurés de finir à la 2e place puis face aux Blazers), ils finiront à la 3e place.

Pour le deuxième play-in, et donc les places 9 et 10, ça se joue entre Kings et Mavericks. Avantage à Sacramento qui a un match d’avance et le « tiebreaker ». Pour récupérer l’avantage du terrain lors du play-in, Dallas doit gagner ses deux dernières rencontres (Toronto, Memphis) et espérer deux revers de Sacramento (Clippers, Phoenix).

Le très gros nœud du problème, ce sont donc les places 4 à 8, où tout peut encore arriver. Avec deux dernières rencontres très abordables (Brooklyn, Utah), les Wolves, qui sont pourtant à la 7e place actuelle, ont les meilleures chances de compléter le Top 4. Parce qu’ils ont « sweepé » les Clippers et les Nuggets !

Les rencontres de ce soir entre Nuggets et Grizzlies et entre Clippers et Kings compteront donc triple, tout comme celle de demain entre Rockets et Nuggets et surtout entre Warriors et Clippers…

Quels sont les matchs restants ?

Dallas – Toronto

Minnesota – Brooklyn

Denver – Memphis

Portland – Golden State

Sacramento – LA Clippers

LA Lakers – Houston

Houston – Denver

Memphis – Dallas

Minnesota – Utah

Golden State – LA Clippers

Portland – LA Lakers

Sacramento – Phoenix