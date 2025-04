Lonzo Ball reçoit la famille du donneur ayant permis sa greffe de cartilage

Moment riche en émotions au sein de l’United Center. En amont de la victoire des Bulls face au Heat, Lonzo Ball a rencontré la famille du jeune homme dont il a reçu le cartilage du genou, lors d’une greffe il y a deux ans.

Le meneur de jeu des Bulls a signé des maillots et pris des photos avec la mère, le père, le frère aîné, le frère cadet et la future belle-sœur d’Alex Reinhardt, originaire du Dakota du Sud, décédé à l’âge de 20 ans, fin février 2023.

It was fantastic to be able to experience such a special moment like this. Thank you to @ZO2_ and to the Bulls for putting this together! https://t.co/EK4ywAMrzQ

— Cole Reinhardt (@cdreinhardt19) April 10, 2025