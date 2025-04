Quel avenir pour Chris Boucher à Toronto ?

Face aux Hornets, les Raptors ont disputé leur dernier match à domicile de la saison régulière. Et comme depuis fin février, Chris Boucher n’a pas joué. Son dernier match remonte au 26 février, à Indiana, et la dernière fois que les fans canadiens ont pu le voir, c’était la veille face aux Celtics.

Que est-il passé depuis ? Il a été globalement mis au frigo. C’est pourquoi, après six semaines sans jouer, l’idée de le relancer pour un dernier tour de piste n’était pas viable. « On a eu cette discussion avec lui avant et je ne voulais pas le mettre en difficulté en jouant après avoir été absent pendant plusieurs semaines », annonçait avant la partie Darko Rajakovic.

Sauf entrée inattendue dans les deux dernières rencontres, Chris Boucher aura donc manqué les 23 derniers matches de la saison de Toronto, en grande partie par décision de la franchise et non à cause d’une possible blessure. Il aurait pu être transféré avant la date limite, voire être coupé, mais ça n’est pas arrivé. Les deux camps, celui des Raptors et celui du joueur, ont mis en place cette politique pour les dernières semaines de la saison.

« C’est évident que ce n’est pas l’idéal, mais c’est le business », confirme le champion NBA 2019. « J’essaie d’être positif, de voir le bon côté des choses et je pense avoir fait une belle année. J’ai grandi humainement et sportivement donc ça va aider. Je prends ces petites victoires. La saison est passée assez vite donc je vais profiter des derniers matches et on verra ce qu’il se passera. »

Il est effectivement en fin de contrat donc il est clairement possible qu’il vive ses derniers instants au Canada. Même si nos confrères de Sportsnet expliquent que l’intérêt est mutuel entre les deux camps pour poursuivre l’aventure. Tout en sachant que les finances des Raptors, avec la prolongation de Brandon Ingram, ne pourront pas lui offrir un contrat aussi important que celui qu’il avait signé en 2022 (35 millions de dollars sur trois ans).

« Il y a des conversations mais, pour l’instant, il s’agit de finir la saison. On le sait, j’ai une excellente relation avec les Raptors donc on va attendre les discussions estivales », annonce Chris Boucher.

Chris Boucher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 GOS 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2018-19 TOR 28 6 44.7 32.4 86.7 0.6 1.4 2.0 0.1 1.1 0.2 0.2 0.9 3.3 2019-20 TOR 62 13 47.2 32.2 78.4 1.7 2.7 4.5 0.4 1.8 0.4 0.5 1.0 6.6 2020-21 TOR 60 24 51.4 38.3 78.8 1.9 4.8 6.7 1.1 2.8 0.6 0.8 1.9 13.6 2021-22 TOR 80 21 46.4 29.7 77.7 2.2 3.9 6.2 0.3 2.2 0.6 0.5 0.9 9.4 2022-23 TOR 76 20 49.3 32.8 76.2 2.1 3.5 5.5 0.4 1.9 0.6 0.5 0.8 9.4 2023-24 TOR 50 14 50.7 33.0 77.2 1.2 2.9 4.1 0.5 1.4 0.3 0.6 0.5 6.4 2024-25 TOR 50 17 49.2 36.3 78.2 1.4 3.1 4.5 0.7 1.4 0.5 0.6 0.5 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.