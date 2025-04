Kristaps Porzingis, canonnier en chef des Celtics

Kristaps Porzingis était comme à la maison au Madison Square Garden. Dans son ancienne salle, là où il admet volontiers toujours adorer jouer, l’intérieur des Celtics a connu une soirée exceptionnelle de réussite. KP a fait très mal aux Knicks par son adresse au tir extérieur déterminante autant que décisive. C’est le Letton qui, par son huitième tir lointain de la soirée, a offert la victoire aux siens dans la dernière minute de la prolongation.

Et dire que Kristaps Porzingis ne se sentait pas au mieux question sensations avant la rencontre… L’ancien joueur de New York n’a pourtant eu aucun mal à retrouver la mire face à ces cercles qu’il affectionne tant. Depuis son arrivée à Boston, il shoote à un pourcentage monstrueux de 61.4 % à 3-points (16/26 en trois matchs après son 8/13 de ce mardi) au Madison Square Garden ! « Ce matin et ensuite durant l’échauffement, mon tir était totalement déréglé » a-t-il assuré aux médias après la rencontre. « Mais cela se passe très souvent comme ça… Et quand j’ai vu que mes tirs continuaient à rentrer, j’ai continué à tirer sans me poser de questions. C’était une belle soirée. »

Record en carrière égalé

Une soirée record même pour le joueur de 29 ans, qui a égalé sa meilleure marque en carrière avec ses huit réussites derrière l’arc, comme il l’avait déjà signé trois fois par le passé. Contre les Knicks, ce n’était pas dans un match à sens unique, mais dans une rencontre où ses tirs ont été cruciaux pour permettre à Boston d’aller chercher la victoire.

Son 4/4 à 3-points en quatre minutes en début de troisième quart-temps avait permis aux siens de renverser le score et aux Celtics de prendre les rênes au tableau d’affichage. Puis son shoot à 41 secondes du buzzer final s’est révélé être celui qui a fait la différence, donnant trois points d’avance aux visiteurs. « Ils n’ont changé que tardivement toute la soirée sur les écrans » a analysé Kristaps Porzingis. « J’ai créé un peu d’espace avec Jalen Brunson, c’était un tir assez lointain. J’ai juste tiré inconsciemment. »

Par « assez lointain« , Kristaps Porzingis entend en réalité plus d’un mètre derrière la ligne à 3-points, ce qu’il n’a cessé de faire tout le match. « ‘KP’ est incroyable » en a souri Derrick White aux médias. « Il a raté quelques tirs en début de match (0/3 de loin pour commencer, 8/10 ensuite, ndlr), mais a continué à les prendre de plus en plus loin. » Jusqu’à ce shoot dingue dans le troisième quart-temps, pris depuis le rond central alors qu’il restait encore six secondes sur la possession. « Je ne sais pas, le ballon a roulé vers moi, je me suis dit que c’était le destin » s’est amusé Kristaps Porzingis. « J’ai juste attrapé le ballon et dégainé sans trop réfléchir. C’est le meilleur genre de soirées, quand vous jouez libéré, vous shootez et cela tombe dedans. »

« Sa dimension physique met énormément de pression sur la défense » a décrit l’entraîneur des champions en titre, Joe Mazzulla, en conférence de presse. « Sa qualité d’écrans sur différentes couvertures défensives nous permet de jouer différents schémas, différentes combinaisons sur ‘pick-and-roll’ et de créer de l’espace. Avoir Kristaps pour écarter le jeu, cela nous permet d’utiliser sa polyvalence de tellement de façons différentes. »

Toujours plus loin, toujours plus fort

Kristaps Porzingis a expliqué que ses tirs très (très) longue distance ne tenaient en réalité ni au hasard, ni même à une demande de Joe Mazzulla. L’intérieur letton a décrypté ses performances derrière l’arc durant son passage à Washington avec son coach personnel. Et ce sont tous les Celtics qui en tirent le bénéfice aujourd’hui.

« Je ne sais pas pourquoi je tire d’aussi loin mais il y a comme une corrélation » a-t-il expliqué. « J’ai essayé de voir si mon adresse augmentait si je m’approchais de la ligne à 3-points mais ce n’est pas le cas. Et je ne sais pas pourquoi mais je me sens à l’aise à tirer d’un peu plus loin. Et cela aide aussi notre attaque pour étirer encore plus les défenses. Tant que mon efficacité ne change pas, je prends ces tirs plus lointains. Peut-être que je suis un peu plus confortable à savoir que le défenseur n’arrivera jamais sur moi à temps pour contester correctement le tir. Je prends simplement mon temps, et je tire. »

Pourquoi alors changer une recette gagnante ? Celle qui rapproche un peu plus Boston du record historique de victoires à l’extérieur sur une saison des Warriors 2015/2016 (34), que les Celtics égaleront en cas de succès ce mercredi à Orlando.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 40 29 48.5 40.4 81.3 1.7 5.2 6.9 2.0 2.8 0.8 1.3 1.6 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.