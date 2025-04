Le rêve continue pour Drew Timme

Alors que les Nets vivent une fin de saison sans intérêt sportif (18 défaites sur les 22 derniers matches), il y en a un qui profite de ces longues semaines pour se montrer. C’est Drew Timme. Ce dernier n’a pas été drafté et a seulement joué son tout premier match en NBA le 28 mars. Avec son double-double, il a brillé immédiatement.

L’ancienne star de Gonzaga en NCAA a confirmé dans la foulée jusqu’à, dimanche, obtenir une première titularisation face aux Raptors. Elle va alors compiler 13 points et 7 rebonds.

« Lors de mon premier match, j’étais vraiment enthousiaste. Désormais, c’est juste un match », commente, comme un jeune vétéran, Drew Timme. « C’est évident qu’être titulaire pour la première fois, c’est très cool. Mais dès que le ballon est lancé, on oublie cela. On est sur le terrain et il faut simplement jouer. »

En cinq matches depuis deux semaines, le joueur des Nets, qui a signé un contrat de deux saisons non garanties, tourne à 11.6 points et 5.4 rebonds de moyenne, en seulement 25 minutes.

« Il est très bon. Il est immédiatement connecté avec ses coéquipiers », souligne Jordi Fernandez. « Il s’intègre avec sa personnalité et son jeu. Je veux qu’il continue de shooter à 3-pts, qu’il soit agressif. Je suis très heureux pour lui, pas seulement pour sa production, ses shoots, mais pour ses intentions, parce que c’est un bon coéquipier. Il est là, il bosse tous les joueurs et j’en suis très satisfait. »

Drew Timme fait sa place, petit à petit, en étant, selon ses propres mots, « le gamin qui embête tout le monde en classe en posant des millions de questions ». « Si on ne demande pas, on se rate et c’est de notre faute alors », se justifie-t-il. « Je n’ai pas peur de poser des questions ou demander à ce qu’on répète les choses. »

Drew Timme Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 BRK 5 25 51.0 20.0 83.3 2.0 3.4 5.4 1.8 1.8 0.8 1.6 0.2 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.