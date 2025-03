Les Nets ont trouvé leur nouveau « Uncle Drew »

« Ça a terminé en ‘goaltending’, mais je savais que ça allait rentrer dans tous les cas ! », affiche Drew Timme, un grand sourire aux lèvres. Sur le parquet des Wizards la nuit passée, celui-ci a été servi par Tyrese Martin sur le « pick-and-roll » pour signer, comme imaginé par son coach, le tir de la gagne à moins de dix secondes de la fin.

Ce tir venait clore la très belle soirée du nouvel intérieur des Nets, auteur de 19 points (9/14 aux tirs, 0/3 de loin), 6 rebonds et 3 passes en 29 minutes. Il ne s’agissait que de son 2e match NBA en carrière. L’ancienne star de Gonzaga n’avait pas été draftée en 2023 à l’issue de son cursus universitaire complet.

Drew Timme avait reçu une invitation de la part des Bucks au démarrage de la saison dernière, non concluante. Le natif du Texas avait ainsi pris la direction du… Texas, sans faire beaucoup de bruit (10 points et 6 rebonds). Au contraire de cette saison durant laquelle il s’est éclaté avec les Nets de Long Island : 24 points et 10 rebonds de moyenne, avec une récente sortie à 50 points.

De quoi motiver l’équipe première de le signer jusqu’à la fin de la saison, avec un contrat de deux ans, non garantis. Le joueur de 24 ans a ainsi fait ses débuts dans la Grande Ligue deux jours plus tôt, face aux Clippers.

« J’étais nerveux comme jamais. Mais c’était génial. C’était un rêve devenu réalité. Et j’aime ce sentiment. Je ne veux pas que ça se termine. Alors je dois continuer à travailler dur pour pouvoir continuer », affichait-il après cette première sortie terminée avec un double-double à 11 points et 10 rebonds.

Aussi bien que Derrick Coleman à ses débuts

Une journaliste lui faisait alors remarquer qu’il n’était que le 5e joueur dans l’histoire des Nets à démarrer sa carrière NBA par un double-double. Son tout premier panier ? « Je ne vais pas mentir : j’étais tellement soulagé ! Le premier 3-points était une brique qui a fini sur le bord du panier (rire). Il y avait tellement d’adrénaline. Mais voir le premier rentrer, ça m’a apaisé. »

En plus de se démarquer par son franc-parler – il a eu l’impression d’être dans NBA2K en affrontant Kawhi Leonard et James Harden – l’intérieur montre aujourd’hui qu’il est capable d’apporter dans une raquette de la Grande Ligue.

« On comprend pourquoi il était le type de joueur qu’il était à l’université, la façon dont il a été performant en G-League et maintenant il joue en NBA et il trouve encore un moyen et fait de très bonnes choses. Un bon sens du jeu, pas de précipitation, il utilise son physique, il peut trouver ses coéquipiers, marquer, prendre des rebonds… Toutes ces choses sont très impressionnantes. Je suis très heureux pour lui parce qu’il le mérite », saluait Jordi Fernandez.

En enchaînant avec un 2e bon match face aux Wizards, sa recrue a inscrit 30 points en cumulé. Du jamais vu, pour démarrer une carrière – sur deux matchs – dans l’histoire du club depuis Derrick Coleman en novembre 1990, le premier choix de Draft du club cette année-là.

« Tout est arrivé si vite, tout est flou. Mais ils m’ont dit de jouer comme un fou, c’est tout ce que j’avais besoin d’entendre. On peut m’enlever cette opportunité demain », lâchait Drew Timme après son match face aux Clippers. Habitué à briller au printemps au niveau universitaire, le meilleur marqueur de l’histoire de Gonzaga ajoute hier soir : « J’imagine que j’aime les projecteurs ! Il n’y a pas de projecteurs plus éclatants qu’en mars. »

