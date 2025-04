Au bout du suspense, Florida remporte le titre NCAA !

Les Gators tiennent un successeur au doublé de 2006 et 2007 des coéquipiers de Joakim Noah. Sous les yeux de Victor Wembanyama et Hakeem Olajuwon, Florida a remporté le titre NCAA lundi à San Antonio en dominant à l’arraché Houston (65-63) dans une finale indécise jusqu’au buzzer. Les Cougars pourront nourrir de sérieux regrets après avoir compté 12 points d’avance en deuxième période, avant de manquer leur gestion des derniers instants. Exactement comme Duke face à ces mêmes Cougars…

Cette finale n’a pas franchement été un sommet de jeu. Pour ce qui est de l’intensité et de la dramaturgie en revanche, cet opus 2025 a tenu en haleine. Houston est resté fidèle à son identité, verrouillant bien l’attaque des Gators, en particulier leur leader Walter Clayton Jr. Incandescent lors des deux tours précédents, l’arrière a été muselé par les Cougars une bonne partie du match, terminant sans le moindre point inscrit à la pause. A l’image de Clayton, c’est tout Florida qui a souffert en première période avec neuf ballons perdus provoqués par Houston.

Le salut des Gators est longtemps venu de Will Richard, héroïque lors des vingt premières minutes avec 14 points dont quatre tirs à 3-points, les seuls en première période de toute l’équipe de Florida. A trois reprises, Richard a repoussé l’échéance, alors que les Texans ont mené de six points, grâce à l’apport des remplaçants Mylik Wilson et Ja’Vier Francis, auteur d’un poster énorme en début de match. Les Cougars sont finalement rentrés aux vestiaires avec trois points d’avance (31-28), un écart franchement bien payé pour Florida.

Fin de match catastrophique pour les Cougars

D’autant que l’adresse extérieure qui avait fui les joueurs de Kelvin Sampson en première période (2/14) n’a pas duré avec la montée en température de l’habituel meilleur scoreur de l’équipe L.J. Cryer. En tête de 12 points tout en maintenant son adversaire la tête sous l’eau, Houston semblait sur la voie royale d’un premier titre national. Mais comme contre Texas Tech lors de l’Elite 8 et contre Auburn en demi-finale, les Gators n’ont pas paniqué malgré leur retard. Walter Clayton Jr a enfin fait sauter le verrou des Cougars avec un premier point à 15 minutes de la fin et un premier panier ultra important, avec la faute, pour égaliser à 48 partout et un peu moins de huit minutes à jouer.

Le match est resté serré jusqu’au bout avec un festival de lancers-francs et quelques rares actions d’éclat : une claquette surpuissante de Francis à 60-57, la réponse de Clayton de loin pour revenir à hauteur à un peu plus de trois minutes de la fin. Tout s’est joué dans la dernière minute, qui risque de hanter les nuits des Cougars quelque temps. Alijah Martin a placé Florida en tête de deux lancers-francs à 46 secondes de la fin (64-63). Et Houston n’a pas su y répondre, avec un premier ballon perdu par Emmanuel Sharp à 26 secondes de la fin, puis une ultime possession aussi mal gérée par les Texans que bien défendue par les Gators. De peur du contre de Clayton, Sharp n’a pas pris le tir alors qu’il avait décollé ses appuis et n’a pu reprendre la balle, sous peine d’un marcher. La dernière opportunité n’en aura même pas été une pour Houston.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Walter Clayton Jr élu « MOP ». Dans un match aussi peu offensif, difficile de faire sortir du lot une performance individuelle marquante. Mais Clayton Jr est récompensé pour l’ensemble de son œuvre dans ce Final Four après ses 34 points en demi-finale contre Auburn, et ses 11 unités en deuxième période (avec 7 passes et 5 rebonds) lundi. Ses paniers décisifs ont maintenu les Gators en vie, pour son dernier match avant de devenir professionnel.

– La défense de Houston n’a cette fois pas suffi. Les Cougars n’avaient perdu aucun match cette saison en laissant leur adversaire sous les 70 points, pour 33 victoires. Mais leur gestion offensive complètement manquée du « money time » les a plombés, alors que Florida n’a mené en tout et pour tout que 64 secondes dans le match. Houston termine sa saison dans les larmes avec cinq défaites totales, toutes par moins de cinq points…