La date de sortie de la KD 18 est connue

Nike a envoyé du très lourd ces dernières semaines avec la présentation de la « A’One » d’A’ja Wilson, et maintenant la petite dernière de l’une de ses collections emblématiques. Comme c’est la tradition avec l’arrivée du printemps, Nike a dévoilé les toutes premières images de la prochaine chaussure signature de Kevin Durant, la KD 18 !

Malgré le succès de la KD 17, Nike a su innover tout en préservant une certaine base, comme des renforts latéraux toujours présents, ici sous formes de « lanières », mais avec une base en mesh qui paraît plus aérée, tandis que la virgule est reléguée au niveau du talon.

Pour ce premier coloris « Clear Jade », on retrouve une base de vert clair « Lime » assortie d’orange et de noir. Les renforts latéraux ressortent dans un dégradé autour du vert émeraude pour compléter le tout, avec également une semelle intermédiaire en noir tacheté d’orange. On note également une petite inspiration tirée de la KD 4 « Weatherman ».

La bonne nouvelle, c’est que sa sortie est imminente puisqu’il ne reste plus que dix jours à attendre : la KD 18 sortira le 18 avril ! Son prix est annoncé à 160 dollars. L’an dernier, la KD 17 avait débarqué en France le 17 mai, alors que les Suns de Kevin Durant avaient déjà été sortis de la course aux playoffs. En la sortant un mois plus tôt, la KD 18 s’offrira peut-être une meilleure exposition…

(Via SneakerNews)