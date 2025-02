Les images de la Nike A’One, première chaussure signature d’A’ja Wilson !

On l’attendait depuis la grosse annonce datant du printemps dernier et la première chaussure signature d’A’Ja Wilson, MVP de la WNBA la saison dernière pour la troisième fois de sa carrière, est enfin là !

Baptisé Nike « A’One », le modèle veut s’ériger en référence en termes d’amorti, d’adhérence et de maintien, le tout à un prix « abordable ». S’il faudra attendre encore un peu pour sa sortie mondiale qui n’est prévue qu’en mai, avant la reprise de la WNBA, voici les premières photos officielles de cette Nike « A’One ».

Le premier coloris devrait être ce « Pink A’ura », avec une tige travaillée sur un dégradé de rose-rouge allant jusqu’à du blanc nacré et un signe Nike bien allongé sur l’empeigne, également en rose. On note plusieurs détails faisant référence à sa famille, comme les symboles situés sur la partie intérieure de la languette, destinés à ses parents. Son logo est visible sur la languette et sous la semelle.

Rendez-vous le 8 mai pour cette Nike A’One « Pink A’ura » annoncée au prix de 110 dollars.

(Via NiceKicks)