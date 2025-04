Le MVP de la nuit | Giannis se démultiplie

Il s’en est fallu d’un tir de Bam Adebayo pour que Giannis Antetokounmpo ne passe une très mauvaise nuit… C’était à la fin du 4e quart-temps alors que les deux formations étaient à égalité (111-111). Juste avant, le Grec venait de louper le tir de la gagne, mais en laissant tout de même le temps au Heat d’avoir un dernier tir. L’air ball d’Adebayo enverra tout le monde en prolongation, et les Bucks vont finalement s’imposer 121-115.

Depuis que Damian Lillard est à l’infirmerie, le « Greek Freak » se démultiplie et cette nuit, il signe un 9e triple-double cette saison avec 36 points, 15 rebonds et 10 passes. Il n’est que le 3e joueur de l’histoire à aligner deux performances de suite égales ou supérieures à 35/15/10 après Oscar Robertson (1963) et Wilt Chamberlain (1968). C’est aussi son 7e match de suite à 30 points et plus, et son 3e de suite avec au moins 10 passes.

« Pour que je sois bon, il faut que mes coéquipiers soient bons. Je vais continuer à essayer de faire les bons choix » explique le leader de Milwaukee. « Parfois, ce sera à moi d’y aller jusqu’au bout, et je pense que mes coéquipiers le comprennent. Et parfois, ce sera à moi de faire la passe, et ils seront complètement ouverts, parce qu’il y a tellement de possessions où les gars sont démarqués et j’essaie de leur passer la balle pour qu’ils puissent prendre ces tirs ouverts. »

Les Bucks en playoffs

Incertain avant la rencontre, Giannis tourne à 33.8 points, 11.0 rebonds et 10.6 passes de moyenne depuis cinq matches. Comme Stephen Curry, Nikola Jokic ou encore Anthony Edwards, il élève son niveau de jeu en cette fin de saison, et la récompense est au bout avec un ticket validé pour les playoffs. « Il faut gagner des matches et je crois qu’on a notre qualification pour les playoffs en poche » lance Antetokounmpo à propos de cette fin de saison. « Je suis satisfait car je crois qu’on était hors course après avoir perdu quatre matches de suite, et désormais on est sur trois victoires d’affilée. »

Les Bucks sont à la lutte avec les Pistons pour la 5e place, et les deux formations vont s’affronter deux fois cette semaine ! « On est dans une bonne situation. Il faut rester humble et avancer. Il ne faut pas trop s’enflammer, ni trop se prendre la tête dans ce championnat. On n’est pas aussi bons que les gens pensent, ni aussi mauvais qu’ils le disent. On doit juste exploiter au mieux notre potentiel. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 63 34 60.2 21.4 61.6 2.2 9.6 11.9 6.2 2.4 0.9 3.2 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.