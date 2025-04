Jalen Brunson enfin sur le retour

Même si Tom Thibodeau a gardé le suspense après la victoire des Knicks face à Atlanta, en refusant d’officialiser la nouvelle, cette fois semble bien être la bonne. Touché à la cheville depuis le 6 mars, Jalen Brunson est attendu en tenue pour la réception des Suns ce soir après avoir dû reporter son retour à deux reprises. Il lui aura finalement fallu un mois pour pouvoir revenir en jeu

Le meneur de 28 ans a repris l’entraînement complet vendredi et va profiter du deuxième match d’un « back-to-back » pour commencer à retrouver le rythme à dix jours des playoffs. Pendant son absence, la franchise new-yorkaise a tenu bon avec neuf victoires pour six défaites.

Un collectif et une hiérarchie à réinstaller

Les Knicks vont maintenant avoir cinq matchs pour achever leur montée en puissance avec un collectif dans lequel Jalen Brunson va devoir retrouver sa place. Comme l’a souligné Josh Hart, son absence a permis à d’autres de gagner en responsabilités et de prendre confiance. L’objectif est de faire en sorte que l’équipe sorte grandie de cette épreuve.

« Jalen va probablement pouvoir jouer quatre ou cinq matchs pour nous sur la fin de saison régulière, donc il faut espérer qu’il puisse retrouver un peu de son rythme en attaque. C’est là où les progrès réalisés par OG Anunoby ou Mikal Bridges en attaque en son absence vont nous être bénéfiques », a glissé l’homme à tout faire des Knicks.

Josh Hart attend également que Jalen Brunson se mette à la page dans l’investissement défensif, à l’image de celle affichée face à Atlanta hier, un élément qui va être particulièrement important face à Phoenix ce soir, puisque les Suns abattent leur dernière chance en vue d’une participation au « play-in ».

En lice pour les trophées de fin de saison ?

« Il doit élever son niveau. J’ai l’impression qu’il défendait mieux avant qu’il ne se blesse. Donc on doit continuer ça et monter en régime en défense. Et le bon niveau de Mikal et OG en attaque est une bonne chose. Parfois, particulièrement en début de match, les deux-trois premiers quart-temps, il pourra se reposer un peu plus sur eux, et ne pas perdre d’énergie en attaque pour donner un peu plus en défense. Ensuite, bien sûr, dans le dernier quart-temps, quand c’est le moment de gagner, c’est là que Jalen doit avoir le ballon en main », a-t-il poursuivi.

A noter que Jalen Brunson est actuellement à 61 matchs disputés cette saison et qu’il lui reste donc quatre matchs à jouer pour pouvoir prétendre à une possible sélection dans une All-NBA Team en fin de saison. Tout reste donc jouable à cinq matchs de la fin de la saison régulière avec un « back-to-back » le week-end prochain qu’il pourrait se permettre d’éviter, pour terminer à 65 matchs tout pile avant le début des choses sérieuses.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 ☆ NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 ☆ NYK 61 35 49.0 38.4 82.5 0.4 2.6 3.0 7.4 2.2 1.0 2.5 0.1 26.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.