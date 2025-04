Programme du soir | Zaccharie Risacher et les Hawks reçoivent les Knicks à 21h00

Dans la nuit, les Pistons accueillent les Grizzlies (01h00) alors que les Wolves sont à Philadelphie à la même heure. Toujours dans la course à l’Ouest, les Clippers accueillent eux les Mavericks (04h30).

À l’Est, le Heat fait face aux Bucks (02h00) alors que c’est aussi la nuit du Final Four de la March Madness masculine. À 00h00, Auburn et Florida vont se disputer une place en finale (beIN Sports 1), alors que Cooper Flagg et Duke défient de leur côté Houston à partir de 02h45 (beIN Sports 1).

Programme complet

21h00 | Atlanta – New York (beIN Sports Max 5

01h00 | Detroit – Memphis

01h00 | Philadelphie – Minnesota

02h00 | Miami – Milwaukee

04h30 | LA Clippers – Dallas