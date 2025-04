De nouveau qualifiés pour le play-in, les Bulls surveillent le classement

Une victoire aurait permis aux Raptors de conserver un maigre espoir de qualification. Mais les Bulls ont pris le dessus sur leurs poursuivants pour sécuriser leur 10e place au classement à l’Est. Et garantir officiellement leur participation au prochain « play-in », pour la troisième année de suite.

Pas d’effusion de joie pour autant dans le vestiaire des Bulls qui, au-delà de cette qualification, se concentrent surtout sur leur façon de jouer. Billy Donovan estime à ce titre que sa formation avait « régressé » lors des deux matchs précédents, perdus, face aux Mavs et au Thunder. « On a perdu notre façon de jouer et je ne veux pas que cela se reproduise pour les six ou sept derniers matchs », réclame le coach qui a apprécié la réaction de son équipe face à Toronto.

« On doit essayer de continuer à nous améliorer et à progresser. On a un peu un nouveau groupe avec les ajouts que nous avons faits », poursuit le technicien en pensant aux arrivées de Kevin Huerter, Zach Collins et Tre Jones, dans le contexte du transfert de Zach LaVine vers les Kings.

Alors que plusieurs de ses joueurs sont encore à l’infirmerie (Lonzo Ball, Dalen Terry, Tre Jones…), Billy Donovan met en avant l’importance du facteur santé pour la suite des événements. Mais ne prévoit pas non plus de reposer des cadres au prétexte de cette qualification assurée.

Remonter encore ?

Au contraire. L’objectif est au moins de pouvoir repasser devant le Heat (34v-41d), actuellement 9e, avec une défaite de plus. L’enjeu étant de pouvoir disputer une première manche de « play-in » à domicile. Et pourquoi pas viser encore plus haut en essayant de rattraper le Magic (37v-40d) et les Hawks (36v-39d), 7e et 8e.

« On a besoin de (rester compétitifs) plutôt que de se dire ‘Hey, on est qualifiés. Mettons ces derniers matchs de côté’ », poursuit Billy Donovan dont le staff a affiché le classement sur un tableau pour que l’équipe, notamment les plus jeunes qui seraient moins au fait des enjeux, suive la situation de près.

« Ces jeunes joueurs qui vivent ça ont besoin de ressentir ce que c’est dans ces moments-là, à mon avis. On ne veut pas perdre cette opportunité pour leur croissance et leur développement », juge le coach en citant Dalen Terry ou Matas Buzelis.

Un bon moyen pour sa troupe de réaliser où elle se situe par rapport au restant de la ligue. « La réalité, c’est que nous sommes en bas du classement à l’Est, mais on se bat pour avoir la possibilité de devoir gagner un ou deux matchs (dans le play-in). Si cela arrive, vous êtes en playoffs », résume-t-il.

Le Heat, bourreau des Bulls

Ce que son équipe n’a pas été en mesure de faire ces deux dernières années. En 2023, les Bulls ont battu les Raptors avant de s’incliner face au Heat lors de la seconde manche. Scénario similaire l’année suivante, avec un premier succès face aux Hawks, puis une chute contre le même Heat.

Une équipe de Miami que Chicago affronte mercredi prochain, dans un rencontre qui pourrait être décisive pour l’obtention de l’avantage du terrain. Avant un potentiel nouvel affrontement dans le cadre du play-in.

« C’est dur, surtout de perdre contre la même équipe deux fois. Mais c’est le chemin qui nous a été donné, c’est notre propre parcours collectif. Donc, on doit en tirer le meilleur parti. Ce serait excitant pour nous de rejoindre les playoffs. C’est une élimination directe, comme à la March Madness. Comment peut-on rester nous-mêmes, tout en passant à un tout autre niveau ? », s’interroge Coby White qui se « fiche » de l’adversaire affronté au play-in.