Une date de sortie pour la Puma Stewie 4 !

Avant la Sabrina 2 de Sabrina Ionescu, et en attendant la A’One d’A’ja Wilson, il y a eu la Puma Stewie de Breanna Stewart ! La star du New York Liberty en est déjà à sa quatrième chaussure signature, et c’est la bonne nouvelle de ce début de semaine : la sortie de la Stewie 4 est annoncée pour le 4 avril.

L’annonce a été accompagnée de photos officielles de ce premier coloris « Prism » déjà aperçue dans le récent spot partagée par la triple championne olympique. C’est également l’occasion d’en savoir un peu plus sur la composition de la paire.

La mousse intermédiaire habituellement en NitroFoam comporte cette fois une dose de Profoam en guise de complément, une association inspirée par des modèles de la marque destinées à la course à pied. Les bandes « PWRTape » sur l’empeigne pour renforcer le maintien du pied sont également de retour. Enfin, les motifs floraux qui avaient fait la spécificité de la Stewie 3 seraient cette fois présent sur les motifs à chevrons de la semelle extérieure en caoutchouc.

Le coloris « Prism » multicolore est censé refléter les « possibilités infinies » contenues dans un rayon de lumière. L’ensemble repose sur une semelle blanche et violette. Son prix ? 120 dollars pour le marché américain. Rendez-vous est pris vendredi !

(Via SneakerNews)