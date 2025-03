Le cinq majeur de la semaine | OG Anunoby assure le relais pour les Knicks

Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, les deux favoris pour le trophée de MVP, continuent ainsi leur superbe saison et retrouvent donc le cinq majeur de la semaine, après une petite absence.

Même si on aurait bien aimé mettre en avant les performances de Josh Giddey et Coby White avec les Clippers ou Kawhi Leonard avec les Clippers, la semaine de Tyler Herro, et surtout sa très grosse adresse, méritait d’être saluée. Tout comme l’efficacité d’OG Anunoby avec les Knicks, qui a haussé le ton en l’absence de Jalen Brunson.

C’est Paolo Banchero, de retour à son meilleur niveau pour le Magic, qui complète le groupe.

Tyler Herro

3 victoires – 0 défaite

28.7 points de moyenne à 68% à 3-points, 3.0 rebonds et 6.0 passes

Shai Gilgeous-Alexander

3 victoires – 0 défaite

34.0 points de moyenne à 49% de réussite, 6.0 rebonds et 6.3 passes

OG Anunoby

3 victoires – 1 défaite

30.5 points de moyenne à 59% de réussite, 4.8 rebonds et 2.3 interceptions

Paolo Banchero

3 victoires – 1 défaite

30.3 points de moyenne à 54% de réussite, 7.5 rebonds et 4.3 passes

Nikola Jokic

2 victoires – 0 défaite

33.0 points de moyenne à 56% de réussite, 12.0 rebonds et 8.0 passes

NB : l’outil de sondage que nous utilisions étant devenu payant, nous cherchons actuellement une solution pour créer des sondages simples afin de voter pour le MVP de la semaine