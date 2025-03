Darko Rajakovic sera toujours l’entraîneur des Raptors l’an prochain

Si les Raptors ne sont pas encore mathématiquement éliminés de la course au play-in, il leur sera quasiment impossible de revenir sur le Heat (33 victoires – 41 défaites) ou les Bulls (33-41) alors qu’ils pointent de leur côté à 28 victoires et 47 défaites. Surtout qu’ils n’ont pas le « tiebreaker » face aux deux équipes…

En conséquence, et même s’ils restent sur quatre victoires (Wizards, Nets, Hornets et Sixers), les joueurs de Toronto auront bien du mal à doubler Chicago et Miami, puisqu’ils doivent gagner six matchs de plus qu’eux sur la fin de saison. Autant dire qu’il faudrait un miracle, même si le calendrier de la franchise canadienne n’est pas trop difficile.

En tout cas, même si ce sera une troisième saison consécutive sans playoffs pour les Raptors, la deuxième depuis l’arrivée de Darko Rajakovic, celui-ci garde la confiance de ses dirigeants, et notamment Masai Ujiri.

L’importance de la continuité

Sportsnet annonce ainsi que Toronto a déjà levé son option sur la saison 2026/27 de l’ancien assistant du Thunder, des Suns et des Grizzlies. Le technicien serbe de 46 ans va donc rester à la tête du club, même s’il affiche un tout petit 34% de victoires (53 – 104) depuis qu’il a pris la suite de Nick Nurse à Toronto.

Mais Darko Rajakovic est une formateur, et Toronto lui fait confiance pour faire progresser ce groupe autour de Scottie Barnes, Immanuel Quickley et RJ Barrett, avec l’intégration de Brandon Ingram.

« Mon opinion personnelle, c’est que pour avoir un succès durable, et pas seulement un succès temporaire, il faut de la continuité dans le travail », a récemment expliqué le coach, toujours à Sportsnet. « Et je pense que c’est important à avoir au niveau des dirigeants, de l’effectif, du staff. Je pense que tous ces ingrédients sont très importants pour construire une équipe qui va durer dans le temps et avoir beaucoup de succès. »