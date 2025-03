La MB.04 fête le printemps avec le coloris « Gem »

À peine sorti de la collaboration pour le moins colorée entre la ligne signature « MB » et les Tortues Ninja, la MB.04 est déjà de retour avec un nouveau coloris « Gem » dans la lignée de ceux qui ont fait le succès de la collection de LaMelo Ball.

Baptisé « Gem », il fait à nouveau la part belle au vert fluo, d’une inspiration qu’on pourrait qualifier de « Grinch ». Des touches de rose, comme sur le « Not From Here » figurant sur le talon, et d’orange viennent compléter l’ensemble. Le mariage de couleurs n’est pas non plus sans rappeler le modèle « Rick&Morty » de la MB.01, en rose et vert fluo, qui avait fait fureur auprès du grand public.

La MB.04 « Gem » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.