Les Sparks vont retirer le numéro 3 de Candace Parker dès cet été

Après Penny Toler (#11) en 2006 et Lisa Leslie (#9) en 2010, un troisième numéro va rejoindre le plafond de la Crypto.com Arena chez les Los Angeles Sparks. Et il s’agit évidemment du numéro 3 de Candace Parker.

Double MVP en WNBA (2008 et 2013) avec Los Angeles, qui l’avait sélectionnée avec le premier choix de la Draft 2008, l’intérieure a remporté un titre (2016) dans la ligue américaine avec les Sparks, avant d’en remporter deux autres : en 2021 avec le Chicago Sky puis en 2023 avec les Las Vegas Aces, même si elle n’avait quasiment pas joué.

Ayant également remporté l’Euroleague en 2013 avec Iekaterinbourg, Candace Parker a aussi été championne universitaire (2007 et 2008) avec Tennessee, et championne olympique (2008 et 2012) avec Team USA.

On parle donc d’une plus grandes joueuses de l’histoire du basket, une joueuse complète capable de finir meilleure rebondeuse, contreuse et même passeuse de la saison en WNBA. Elle se classe d’ailleurs actuellement 9e en termes de points (6 574) dans l’histoire de la ligue, 3e en termes de rebonds (3 467), 5e en termes de contres (619) mais aussi 7e en termes de passes 1 634) et les Sparks n’ont donc pas attendu longtemps avant de retirer son maillot.

« Voir mon maillot au plafond, avec d’autres légendes, c’est un véritable honneur. Ce moment n’est pas seulement pour moi – c’est pour ma famille, mes coéquipiers et l’incroyable soutien de l’organisation et des fans des LA Sparks », a-t-elle expliqué dans un communiqué. « Je remercie mes parents, qui ont cru en moi à chaque étape du chemin, mes frères qui sont toujours mes héros et à ma femme et mes enfants, qui m’inspirent chaque jour ».

La cérémonie aura lieu le 29 juin, lors d’un match entre les Los Angeles Sparks et le Chicago Sky.

« Candace Parker a laissé une marque indélébile chez les Sparks, non seulement comme l’une des plus grandes joueuses à avoir foulé le terrain, mais aussi en tant qu’ambassadrice de notre franchise et du basket féminin dans son ensemble », a ainsi déclaré Magic Johnson, co-propriétaire des Sparks. « Le retrait du maillot n°3 de Candace n’est pas seulement une célébration de sa carrière extraordinaire, mais un hommage à la marque qu’elle a laissée sur cette organisation, la WNBA et la ville de Los Angeles. Elle fera toujours partie de la famille des Sparks ».