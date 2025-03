Le rookie Kevin McCullar Jr. a enfin fait ses débuts avec les Knicks

On a rarement vu un panier inscrit en plein « garbage time » générer autant d’enthousiasme de la part d’un banc. Mais les Knicks n’allaient pas passer à côté de ce tir converti par Kevin McCullar Jr. C’était cette nuit face aux Mavs, dans les dernières minutes d’un match déjà gagné par les New-Yorkais.

Un panier près du cercle ô combien symbolique pour le rookie de 24 ans. Car il s’agissait de ses premiers points dans la Grande Ligue, au cœur de sa première apparition dans le contexte NBA (2 points à 1/2 aux tirs en 3 minutes).

Kevin McCullar Jr first NBA game, first NBA points, Knicks bench loves it pic.twitter.com/fJdIeukbGO — New York Basketball (@NBA_NewYork) March 26, 2025

Jusqu’ici, l’ailier était cantonné à l’étage inférieur, en G-League. Avec les Westchester Knicks, il tourne à environ 11 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne. Auparavant, il avait vu sa carrière universitaire, à Kansas, se terminer prématurément en raison d’une blessure au genou qui l’a empêché de participer au tournoi NCAA.

Il avait subi une intervention chirurgicale et avait été drafté en 56e position en juin dernier. « Être éloigné du jeu pendant une année entière… Quand je suis entré sur le terrain, je me suis dit que j’étais en train de le faire. Je rentre. C’est ce pour quoi j’ai travaillé toute ma vie. Quand j’y suis arrivé, je me sentais bien. Je me suis senti libéré, de savoir que je suis de retour en bonne santé et compétitif. Maintenant, je dois juste continuer à progresser », note le rookie.

Le ballon du match malgré le record de Josh Hart

Ses premiers points ? « C’était incroyable, ça a fait du bien. Quand on est enfant, c’est ce dont on rêve, donc aller sur le terrain et enfin marquer mon premier panier, c’était un grand moment », qualifie le natif de San Antonio, qui a également reçu les félicitations de son coach.

« Kevin a travaillé extrêmement dur et a traversé beaucoup de choses. Sa rééducation a été longue, difficile et il a réussi à la surmonter. Ensuite, il a fait son chemin en G-League et a réalisé de bons matchs. C’est sa première opportunité, mais je pense qu’il y a une reconnaissance pour le travail qu’il a fourni. C’est un super garçon. On est heureux pour lui. L’équipe passe toujours en premier pour tout le monde. On est fiers de lui », salue Tom Thibodeau.

L’enthousiasme collectif était tel que Josh Hart, malgré le record de franchise en matière de triple-double dont il s’est emparé, lui a offert le ballon du match.

« C’est un choix facile. Le record, c’est cool mais il sera battu à un moment donné. Même si j’espère que ce sera le plus tard possible. Marquer ses premiers points en NBA, personne ne peut vous le reprendre », justifie l’arrière.