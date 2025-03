En juillet dernier, la NBA signait avec ESPN, NBC et Amazon un accord record de 76 milliards de dollars pour assurer la retransmission de ses rencontres sur les 11 prochaines années.

À la suite de ce nouveau contrat, une augmentation du « salary cap » était attendue par tous les dirigeants de la lgue et elle a été confirmée par Bobby Marks, le spécialiste du « salary cap » d’ESPN.

Selon ses calculs, la masse salariale de chaque équipe augmentera donc de 10% la saison prochaine pour atteindre la barre des 154.6 millions de dollars (contre 140.6 millions aujourd’hui).

Une flexibilité accrue

Cette augmentation de 10% correspond au maximum prévu par la convention collective qui lie la NBA aux joueurs afin d’éviter que les salaires flambent, comme ce fut le cas à l’été 2016 lorsque le « salary cap » avait augmenté de plus de 30%.

Les propriétaires les plus dépensiers pourront s’offrir un peu plus de souplesse. Ainsi, le seuil de la « luxury tax » est fixé à 187.9 millions de dollars. Ensuite, le premier « apron » sera désormais fixé à 195.9 millions de dollars tandis que le « second apron » tant redouté par tous les managements de NBA passera à 207.8 millions (contre 190 millions cette saison).

Si les équipes les plus dépensières auront plus de marge de manœuvre la saison prochaine, cela ne devrait pas durer puisque, mécaniquement, les joueurs obtiendront également plus d’argent lors de la signature de leurs prochains contrats, les contrats maximum étant notamment définis comme un pourcentage (30% et 35%) du « salary cap ».

Seuls les Nets auront vraiment beaucoup d’argent à dépenser l’été prochain avec plus de 50 millions de dollars disponibles dans leur masse salariale.

LEXIQUE

– Salary cap : c’est la masse salariale définie par la NBA. Les franchises NBA ont la possibilité de la dépasser lorsqu’elles prolongent leurs propres joueurs ou via des « exceptions ».

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises pourront dépenser jusqu’à 187.9 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher. Depuis 2024, la NBA sanctionne encore davantage les franchises trop dépensières avec un recrutement encadré.