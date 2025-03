Mais que s’est-il passé sur l’ultime shoot des Bucks ?

Devin Booker vient d’inscrire un panier à mi-distance pour redonner deux points d’avance (108-106) aux Suns face aux Bucks. Mais il reste encore 1.7 seconde à l’horloge pour Milwaukee afin d’égaliser ou passer devant…

Sauf que l’ultime système dessiné par Doc Rivers va se terminer dans une grande cacophonie, Brook Lopez héritant finalement du tir de la gagne pour un fadeaway quasiment à 3-points qui ne trouve pas la cible.

La certitude, c’est que l’action n’était pas dessinée pour que Giannis Antetokounmpo et AJ Green se rentrent dedans au niveau de la ligne des 3-points. L’idée, à entendre les différents protagonistes, c’était sans doute plutôt que le « Greek Freak » profite d’un double écran de Brook Lopez et AJ Green pour remonter, avant de repartir vers le cercle avec un nouvel écran de l’arrière, qui aurait pu de son côté sortir à 3-points dans la foulée.

AJ Green, petit ange parti trop tôt

« Mais AJ est parti un peu trop tôt » explique Doc Rivers. « Ça a perturbé Giannis. Parce qu’on voulait que Giannis remonte. Après, il devait poser un écran pour Brook, mais bon, c’est comme ça. »

Les changements défensifs des Suns ont toutefois perturbé la mise en place, et l’écran d’AJ Green, peu importe qui il devait libérer, n’est donc jamais arrivé.

« Je devais faire un ‘curl’ (un mouvement tournant autour d’un écran) vers le panier » explique Giannis Antetokounmpo. « Si j’étais ouvert, je devais recevoir le ballon et essayer d’y aller, et je pense que AJ devait recevoir un écran pour aller dans le coin. S’il n’était pas ouvert, il devait revenir pour essayer d’avoir la balle. C’était ça, en gros, mais Brook a bien vu qu’aucune de nous deux n’était ouvert. Il s’est montré et il a essayé de réaliser quelque chose. C’était plutôt un bon tir pour Brook, plutôt ouvert. »

C’était par contre plutôt un mauvais système, en tout cas un système particulièrement mal exécuté par les Bucks…