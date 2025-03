Pour Doc Rivers, les Clippers ont manqué le coche dans la « bulle »

À l’été 2020, en pleine pandémie, la NBA met en place une bulle sanitaire extraordinaire au « Disney World » d’Orlando. Pour certains, comme Jamal Murray, le niveau de jeu était le meilleur jamais vu parce que les joueurs, isolés de toutes les sollicitations extérieures, ne pensaient qu’au basket. Pour d’autres, cette bulle fut un enfer dont ils voulaient sortir le plus vite possible, et ce fut le cas des Clippers.

Lors d’une interview pour Andscape, Doc Rivers est revenu sur cette situation assez particulière. « Dans la bulle, j’avais un groupe qui ne voulait pas être là » lance-t-il. « Lou Williams l’a dit (lors d’un podcast en 2023) : ‘On voulait juste partir. On a pris la décision de s’en aller’. Je l’ai senti, je le savais. Le plus important, pour les coachs, c’est de garder les choses à l’abri (du public et de la presse). Mais je pouvais le voir. »

Lors de la grève après l’affaire Jacob Blake, deux équipes voulaient ainsi quitter la « bulle » pour être auprès de leurs proches : les Lakers et… les Clippers. Les deux franchises sont finalement restées et la troupe de LeBron James et Anthony Davis a même réussi à remporter le titre. Pour les Clippers, ce fut beaucoup moins glorieux…

Paul George et ses coéquipiers voulaient juste rentrer chez eux

Fort de leur effectif emmené par la première saison de Kawhi Leonard et Paul George à Los Angeles, les Clippers parviennent à se défaire des Mavericks du jeune Luka Doncic (4-2) puis affrontent les Nuggets.

Rapidement, les Angelinos mènent 3-1 dans la série. Mais les Clippers s’écroulent, se font remonter et finissent par s’incliner 4-3. Pour Doc Rivers, cette équipe pouvait aller plus loin, mais elle ne voulait pas gagner.

« Ce qui me dérange le plus avec la « bulle », c’est que je n’ai pas réussi à leur faire comprendre qu’on pouvait gagner, regrette l’actuel coach des Bucks. « Les joueurs voulaient rentrer chez eux et non pas gagner. Je n’arrive pas à comprendre cela, je suis trop compétitif. Pour moi, cette équipe avait de quoi aller au bout. »

Pour comprendre comment une telle déroute a pu arriver, il faut comprendre l’état d’esprit de certains joueurs des Clippers de l’époque. Paul George n’a pas caché que l’expérience avait été difficile à vivre pour lui : « j’ai sous-estimé l’impact de la bulle sur ma santé mentale. J’étais anxieux et un peu dépressif. »