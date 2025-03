Les Celtics rassurants après la blessure de Jayson Tatum

Nous sommes en fin de troisième quart-temps. Jayson Tatum fixe Domantas Sabonis et envoie un tir à 3-pts. Ça tombe dedans et ça confirme le gros match du joueur de Boston : 25 points, 8 passes et 7 rebonds en seulement 26 minutes. « Jusqu’à ce moment, il était énorme. Il nous portait », constate Kristaps Porzingis.

Mais le plus important, ce n’est pas ce shoot, c’est la cheville gauche du champion 2024 qui tourne puisqu’il est retombé sur le pied du Lituanien. Ce dernier va recevoir une faute flagrante, pour avoir placé ses pieds sous ceux de Jayson Tatum, avant de s’excuser après la rencontre.

« Je me sens mal. J’ai traversé un mois dingue personnellement et on ne veut jamais que cela arrive, donc je suis désolé », déclare Domantas Sabonis, lui-même blessé à la cheville lors d’une sale soirée récemment, alors que son adversaire n’est pas revenu pour la fin de partie, gagnée par les Celtics.

Forcément, quand on voit les images, l’inquiétude règne, surtout à ce moment de la saison. Jayson Tatum n’a pas pris la parole après la victoire mais, avec son attitude, tout sourire dans le vestiaire, sans recevoir de soin particulier, il a rassuré. Kristaps Porzingis et Joe Mazzulla également.

« Je suis heureux que ça ne soit pas grave. C’est dur de le voir ainsi, on voyait que la douleur était forte. Mais je suis content de voir que ça va », confirme son coéquipier. « Je sais qu’il va faire tout son possible pour aller mieux », conclut son coach, qui attend désormais des examens plus complets pour totalement respirer.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 65 37 45.4 34.9 81.5 0.7 8.0 8.7 5.9 2.2 1.1 3.0 0.5 27.2 Total 578 35 46.0 37.1 84.0 0.9 6.4 7.3 3.8 2.1 1.1 2.4 0.7 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.