Entre vidéo hommage et blessure, le retour à Dallas mouvementé de Tim Hardaway Jr.

Transféré à Detroit en juin dernier, Tim Hardaway Jr. faisait son retour à l’American Airlines Center de Dallas pour retrouver les Mavericks. « THJ » a ainsi passé cinq saisons et demi dans le Texas, avec des hauts et des bas puisqu’il s’était imposé comme un 6e homme capable d’apporter une quinzaine de points en sortie de banc… mais que ses limites défensives et son inconstance l’avaient poussé au bout du banc lors des derniers playoffs.

Pour lui rendre hommage, les Mavs avaient en tout cas préparé une vidéo en son honneur présentée durant le premier temps-mort de cette rencontre entre Detroit et Dallas.

Si la soirée des retrouvailles devait être belle, elle a pris un mauvais tournant dans le deuxième quart-temps…

Tim Hardaway Jr. victime de la malédiction de Dallas ?

Sur une contre-attaque anodine et alors qu’il était loin du cœur de l’action, l’ailier a marché sur le pied de P.J. Washington et sa cheville a tourné. L’ancien de Dallas est sorti et n’est pas revenu en jeu.

Si, pour le moment, aucune précision n’a été apportée concernant la durée de son indisponibilité, les premières nouvelles données par son coéquipier Isaiah Stewart se veulent rassurantes.

« Il va bien, tout le monde a pris de ses nouvelles et il est entre de bonnes mains » assure l’intérieur.

Aux Pistons, Tim Hardaway Jr. réalise une saison moyenne sur le plan statistique, avec 10.3 points à 39% au tir dont 35% à 3-points, mais son expérience et la menace qu’il représente de loin aident les plus jeunes, dont Ron Holland II qui avait déclaré, plus tôt dans la saison, qu’il voyait l’ailier « comme un papa« .

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 NYK 81 23 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2 2014-15 NYK 70 24 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5 2015-16 ATL 51 17 43.0 33.8 89.3 0.1 1.5 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4 2016-17 ATL 79 27 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5 2017-18 NYK 57 33 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5 2018-19 * All Teams 65 32 39.3 34.0 84.1 0.5 2.9 3.4 2.4 2.2 0.8 1.6 0.1 18.1 2018-19 * NYK 46 33 38.8 34.7 85.4 0.6 2.9 3.5 2.7 2.3 0.9 1.8 0.1 19.1 2018-19 * DAL 19 29 40.4 32.1 76.7 0.4 2.8 3.2 1.9 1.8 0.6 1.3 0.1 15.5 2019-20 DAL 71 30 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8 2020-21 DAL 70 28 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6 2021-22 DAL 42 30 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2 2022-23 DAL 71 30 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.8 0.2 14.4 2023-24 DAL 79 27 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 1.3 0.5 0.9 0.1 14.4 2024-25 DET 67 28 39.9 35.9 83.1 0.3 2.2 2.4 1.6 1.2 0.5 0.7 0.1 10.3 Total 803 27 41.7 36.0 81.3 0.3 2.6 2.9 1.8 1.6 0.6 1.0 0.1 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.