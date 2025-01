Tim Hardaway Jr. et les vieux sages qui font la différence à Detroit

Comme à Houston la saison passée, les encourageantes prestations des Pistons prouvent que quelques vétérans peuvent beaucoup aider un groupe de jeunes joueurs talentueux. Tim Hardaway Jr., Tobias Harris et Malik Beasley sont arrivés l’été dernier et pèsent 40.7 points de moyenne.

Mais autant que les points marqués, c’est leur expérience qui a été bénéfique à Detroit. Le premier est le joueur le plus âgé de l’équipe, alors qu’il n’a que 32 ans, quand Tobias Harris est le plus expérimenté en matière de saisons jouées en NBA.

Un papa qui parle à des éponges

« J’essaie simplement d’apporter cette envie, cette mentalité de combattant, cette inspiration », confie l’ancien de Dallas à The Athletic. « Je ne suis pas seul puisqu’il y a aussi Tobias et Beasley. On est là pour une raison capitale, pour aider les jeunes, leur rendre la vie plus facile. Ils font du très bon travail pour écouter et être des éponges. »

Le plus jeune joueur de l’effectif, Ron Holland II, né en juillet 2005, voit Tim Hardaway Jr. « comme un papa ». Le vétéran lui apprend ainsi à « prendre soin de mon corps, à me construire une routine. Il regarde sur le long terme, pense à la longévité de ma carrière », explique le rookie.

Mais aussi au court terme, avec les prestations sur le parquet. Ce que Ron Holland II découvre cette année est le quotidien du shooteur depuis une décennie.

« Entre lui et moi, c’est une question de confiance. Il me dit de continuer de shooter, que je marque ou non, de ne jamais m’arrêter, qu’il y a beaucoup de matches dans une saison », raconte-t-il. « Je suis content qu’il soit là car il sait ce que tout cela demande. Il l’a fait, il connaît les sacrifices à faire et tout le reste. »

Des joueurs qui connaissent leur métier

Jalen Duren aussi se repose beaucoup sur l’expérience des anciens. « Quand je regarde les matches, je les vois faire constamment ce qu’ils savent faire, soir après soir, du mieux de leurs capacités. On avait besoin de ça, de cette régularité que possèdent les vétérans. Non seulement ils sont des vétérans sur le parquet, mais aussi en dehors. Ils parlent beaucoup et ne pensent pas qu’à eux, mais au groupe », insiste le pivot.

C’est le passage de flambeau logique entre l’ancienne et la nouvelle génération. Quand il est arrivé en NBA, en 2013, Tim Hardaway Jr. a vécu la même chose. Il était entouré de joueurs plus expérimentés que lui à New York – Carmelo Anthony, Amar’e Stoudemire ou encore Tyson Chandler et Kenyon Martin – qui lui ont donné les ficelles pour faire sa place.

« C’est essentiel d’avoir des joueurs qui vous montrent cela. La vie est plus facile ensuite et ils m’ont fait comprendre ce que doit faire un véritable professionnel. Donc je suis heureux de pouvoir le faire désormais avec les autres et de l’apporter à la franchise de Detroit », conclut-il.

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 NYK 81 23 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2 2014-15 NYK 70 24 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5 2015-16 ATL 51 17 43.0 33.8 89.3 0.1 1.5 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4 2016-17 ATL 79 27 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5 2017-18 NYK 57 33 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5 2018-19 * All Teams 65 32 39.3 34.0 84.1 0.5 2.9 3.4 2.4 2.2 0.8 1.6 0.1 18.1 2018-19 * NYK 46 33 38.8 34.7 85.4 0.6 2.9 3.5 2.7 2.3 0.9 1.8 0.1 19.1 2018-19 * DAL 19 29 40.4 32.1 76.7 0.4 2.8 3.2 1.9 1.8 0.6 1.3 0.1 15.5 2019-20 DAL 71 30 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8 2020-21 DAL 70 28 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6 2021-22 DAL 42 30 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2 2022-23 DAL 71 30 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.8 0.2 14.4 2023-24 DAL 79 27 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 1.3 0.5 0.9 0.1 14.4 2024-25 DET 36 28 43.0 38.1 83.1 0.2 1.8 2.0 1.6 1.3 0.4 0.7 0.0 10.9 Total 772 27 41.8 36.1 81.3 0.3 2.6 2.9 1.8 1.6 0.6 1.0 0.1 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.