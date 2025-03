Les Grizzlies glissent-ils vers le play-in ?

Les Grizzlies sont arrivés au All-Star Break à la 2e place de l’Ouest avec un bilan de 36 victoires pour 18 défaites. Sauf que depuis la pause, Memphis connaît un vrai coup d’arrêt. Les hommes de Taylor Jenkins ont ainsi perdu 10 de leurs 17 derniers matchs avec une série actuellement en cours de trois revers consécutifs…

Une situation qui agace évidemment l’entraîneur de Memphis, frustré par le niveau de son groupe.

« On doit montrer un meilleur visage, celui qu’on a vu tout au long de la saison. J’espère qu’on sera de nouveau à 100% assez vite et qu’on pourra continuer de travailler » a-t-il notamment réclamé.

Si Memphis est dans le dur en ce moment, cela peut s’expliquer, en partie, par les blessures. Sur les dernières semaines, Jaren Jackson Jr et Ja Morant ont manqué plusieurs rencontres. Le meneur n’a ainsi pas participé aux quatre derniers matchs de Memphis, en étant blessé à l’ischio-jambier.

Des inquiétudes pour la fin de saison ?

Sauf que si Memphis pouvait imaginer d’avoir l’avantage du terrain en playoffs et ne regardait pas vraiment les places du « play-in » au moment du All-Star Break, un mois plus tard, les choses ont bien changé. Les Grizzlies (43-28) sont toujours au contact de la troisième place des Lakers (43-26) et pourraient donc bien remonter.

Sauf que ça pousse derrière, avec les Warriors (41-29), les Clippers (40-30) et les Wolves (41-31) qui reviennent.

Une situation difficile qui risque de l’être davantage quand on regarde les calendriers. Memphis a l’un des programmes les plus compliqués pour finir la saison, tout comme les Clippers, mais les Angelinos possèdent une bien meilleure dynamique avec huit victoires lors de leurs dix dernières rencontres.

À l’inverse, les Wolves ont un calendrier plutôt abordable pour boucler la saison régulière et espèrent profiter de cette fin de campagne plus clémente pour passer devant l’équipe de Ja Morant.

Comme l’a évoqué Taylor Jenkins, si les Grizzlies ne retrouvent pas leur basket, ils pourraient s’enfoncer un peu plus au classement et devoir jouer un éventuel « play-in » pour espérer aller en playoffs.

Si le retour du meneur est attendu, il devra se mettre en route assez vite, lui qui fait une saison en dents de scie, entre passages récurrents à l’infirmerie et perte d’efficacité (22.3 points cette saison, sa pire moyenne depuis la campagne 2020/21), malgré un récent coup de chaud à 44 points dans la défaite des siens face aux Cavaliers…