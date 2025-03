Josh Hart en a vraiment marre de se faire « ridiculiser »

Étant donné l’importance de Jalen Brunson dans le jeu offensif des Knicks, on pouvait se douter que sa blessure allait ralentir l’équipe de Tom Thibodeau. Mais on ne s’attendait pas forcément à ce que New York prenne l’eau face aux Spurs de Sandro Mamukelashvili puis face aux Hornets…

« La façon dont on perd, c’est embarrassant » reconnait un Josh Hart dépité. « On ne fait pas ce qu’il faut. On ne fait pas les efforts supplémentaires. On n’apporte pas d’énergie et on pleure auprès des arbitres. »

L’extrême dépendance des Knicks à leur cinq majeur a encore été criante face à Charlotte. Alors que les Hornets ont pu s’appuyer sur les contributions de Nick Smith Jr (13 points), Jusuf Nurkic (9 points) ou Moussa Diabaté (7 points) en sortie de banc, pour 37 points au total des remplaçants, New York n’a pu compter que sur son cinq.

Pendant les trois premiers quart-temps du match, tous les points inscrits (72) par les joueurs de « Thibs » l’ont ainsi été par les titulaires, alors même qu’ils n’étaient pas spécialement adroits.

« C’est ce qui est embarrassant, surtout pour cette équipe, surtout pour une équipe entraînée par Thibs, une équipe de New York »

« Nous pouvons être plus agressifs sur le plan défensif. Plus affirmés offensivement » continue Josh Hart. « Ne pas être stagnant, mieux communiquer. On a pris 14 rebonds de moins qu’eux aujourd’hui. C’est en grande partie dû à l’effort. Rien de tout cela n’est lié au talent. Rien de tout cela n’est lié aux schémas et à ce genre de choses. »

Pour le couteau-suisse de l’équipe, ça ne ressemble pas à l’équipe que les Knicks veulent être.

« Il s’agit de faire l’effort supplémentaire, et nous ne le faisons pas, et c’est ce qui est embarrassant, surtout pour cette équipe, surtout pour une équipe entraînée par Thibs, une équipe de New York. Ce n’est pas ce que nous devrions faire. Ce n’est pas comme ça que nous sommes censés être construits ».

New York doit désormais éviter la passe de trois, avec un match face aux Wizards, la pire équipe de la saison, demain soir. « Si on ne se remet pas la tête à l’endroit, on va encore se faire ridiculiser » promet Josh Hart.