Le MVP de la nuit | L’improbable et historique Sandro Mamukelashvili !

« J’ai manqué un tir, ah oui ? Mince, je pensais avoir été parfait ! » Sandro Mamukelashvili peut savourer en se penchant sur la feuille de match. L’intérieur des Spurs a l’impression d’être en plein rêve. Sous les yeux de son père, qui avait atterri à San Antonio la veille, l’Américano-géorgien a connu le moment le plus fort de sa carrière NBA face aux Knicks.

« J’attendais ce jour depuis longtemps. J’ai manifesté et prié pour ça », poursuit le natif de New York en avouant tout de même avoir vécu quelque chose allant au-delà de ses attentes les plus folles. Il parle même d’une « expérience de hors-corps », avec une sensation de flotter donc, avec une perception sensorielle inhibée. « Je me suis demandé si c’était vraiment en train de se produire. »

Le joueur de 25 ans en était déjà à 13 points inscrits à l’entame de la dernière période. Il était assuré de signer un 4e match de suite à 10 points ou plus. Seulement, dans le quatrième quart-temps, Mamukelashvili allait rentrer dans un monde parallèle. « Pick and pop » après « pick and pop », après « pick and pop », il a sanctionné de façon continue la défense des Knicks qui ne s’attendait évidemment pas à un tel déluge.

Un quatrième quart-temps irréel

Activant une sorte de mode automatique au tir, il a signé 21 points dans cette seule période, sans rater le moindre tir. Soit un total, sur l’ensemble de la soirée, à 34 points (13/14 aux tirs dont 7/7 de loin), 9 rebonds, 3 passes, +22 au score et 46 d’évaluation ! Record en carrière logiquement battu (28) pour le gaucher, ovationné par les « Mamu ! Mamu ! » de l’AT&T Center.

L’enthousiasme collectif s’est également illustré quand ses coéquipiers se sont tous jetés sur lui après le match, tandis que le rappeur Flavor Flav est venu interrompre son interview sur le parquet. Les deux hommes ont sympathisé et sont restés amis après s’être croisés à la Summer League de Las Vegas 2021, quand le joueur était rookie.

« Mamu est un coéquipier génial. Il vient et travaille dur chaque jour, et soutient les gars. C’est un exemple pour les gars de le voir réaliser sa meilleure soirée en carrière », juge Chris Paul, auteur de 12 points et 9 passes, dont certaines pour son intérieur.

Mieux que Jaylen Brown ou Kevin Durant

Le plus fou dans la performance de son coéquipier est le temps de jeu : 19 minutes ! Marquer autant de points en restant si peu de temps sur le parquet (moins de 20 minutes) est du jamais vu dans l’histoire de la ligue. Sandro Mamukelashvili n’est que le quatrième joueur de l’histoire à marquer 30 points ou plus en jouant 20 minutes ou moins, rejoignant Jaylen Brown (33), Kevin Love (32) et Kevin Durant (30).

« Ce serait ridicule de dire qu’on s’attendait à ça en 19 minutes et 26 secondes de jeu . C’est un très bon shooteur, et on attend qu’il ait un de ces matchs. Ça a probablement dépassé ce qu’on imaginait d’un de ces matchs. Mais il vient travailler tous les jours. C’est la personne la plus constante, surtout par rapport au rôle qu’il a », salue son coach Mitch Johnson, qui ne l’a pas utilisé plus de 22 minutes cette saison.

« J’essaie de m’améliorer, de m’imposer, de montrer à tout le monde que j’ai ma place. Je vais continuer à faire des progrès dans ce sens. […] Une fois que ça fait vraiment sens, tu te dis un peu : ‘OK, j’ai vraiment travaillé pour ça et c’est en train de se réaliser.’ C’était un sentiment incroyable », se délecte encore Sandro Mamukelashvili.

Sandro Mamukelashvili Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MIL 41 10 49.6 42.3 81.8 0.9 1.1 2.0 0.5 0.7 0.2 0.4 0.2 3.8 2022-23 * All Teams 43 15 42.2 30.3 68.4 1.6 2.7 4.3 1.4 1.2 0.3 0.8 0.3 6.1 2022-23 * MIL 24 9 32.8 21.9 66.7 0.8 1.6 2.3 0.7 0.8 0.2 0.4 0.2 2.4 2022-23 * SAN 19 23 45.3 34.3 69.2 2.7 4.1 6.8 2.4 1.7 0.5 1.4 0.4 10.8 2023-24 SAN 46 10 47.1 29.7 73.5 1.0 2.2 3.2 1.1 0.8 0.2 0.4 0.3 4.1 2024-25 SAN 46 9 50.6 38.8 73.0 0.7 1.7 2.4 0.6 0.8 0.4 0.3 0.3 5.0 Total 176 11 46.7 34.8 72.7 1.0 1.9 3.0 0.9 0.9 0.3 0.5 0.3 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.