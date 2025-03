Sur le parquet de Sacramento, Kevin Huerter savoure sa « revanche »

« Quand on est transféré d’une équipe, je pense qu’il est naturel de vouloir lui botter le cul la prochaine fois qu’on l’affronte. » Kevin Huerter avait annoncé la couleur plus tôt dans la semaine. L’arrière des Bulls faisait évidemment référence au déplacement de la nuit passée sur le parquet de son ancienne équipe, les Kings.

Le shooteur assurait ne pas avoir de « rancune » envers l’équipe de Sacramento, d’autant qu’il est « toujours très proche de beaucoup de gens là-bas ». Le public n’a pourtant pas tardé à comprendre que l’arrière était particulièrement motivé à l’idée de briller. Son adversaire direct, Malik Monk, aussi, l’a compris.

Pris sur un « spin move » dans le premier quart-temps, puis sur une feinte sous le cercle dans le second, Malik Monk a souvent été pris de vitesse par son ancien coéquipier. Ce dernier s’est surtout fait oublier par la défense californienne dans le « money time ».

Sur deux possessions de suite à environ deux minutes de la fin, Tre Jones s’est enfoncé dans la raquette pour fixer et ressortir dans le corner vers son shooteur libéré. Ses deux paniers primés étaient synonymes de « dagger » (de 113-119 à 113-125). Et synonymes d’une très belle sortie à 25 points (10/16 aux tirs dont 5/9 de loin), 7 passes, 5 rebonds et 4 interceptions.

Toujours aimé par le public local

« Je suis content pour lui, c’est un très bon joueur. Émotionnellement, c’est toujours dur de revenir à un endroit (où tu as joué). Je suis sûr que c’était aussi compliqué pour Zach (LaVine) ce soir », note Billy Donovan au sujet de ces retrouvailles après un transfert début février ayant impliqué les deux joueurs.

« C’était bon, c’était bon d’être de retour. Il n’y a pas eu de ‘bouh’ au début du match. Cet endroit était chouette pour moi. J’ai toujours aimé les fans ici. Ils continuent de m’aimer. C’est une ville qui aime son équipe », réagit de son côté Kevin Huerter, qui a signé là son meilleur match sous ses nouvelles couleurs et confirmé sa montée en puissance après des débuts compliqués dans l’Illinois.

Coïncidence ? « Il est venu ici comme s’il était rancunier et il a joué comme tel. Il a rentré de gros tirs. Il a assuré. C’est comme ça que ça se passe parfois quand vous jouez contre votre ancienne équipe », constate DeMar DeRozan, ancien joueur des Bulls lui aussi.

Alors Kevin Huerter, dans une autre interview, finit par l’avouer : ce match était « totalement une revanche. Donc ça fait du bien de repartir avec la victoire. » L’arrière ne donnera pas davantage d’explication – « On ne va pas rentrer dans les détails » – mais on comprendra qu’il a mal digéré le fait d’avoir été transféré par le club avec lequel il a connu ses plus belles saisons dans la ligue.

Kevin Huerter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 75 27 41.9 38.5 73.2 0.8 2.5 3.3 2.9 2.1 0.9 1.5 0.3 9.7 2019-20 ATL 56 31 41.3 38.0 82.8 0.6 3.4 4.1 3.8 2.5 0.9 1.6 0.5 12.2 2020-21 ATL 69 31 43.2 36.3 78.1 0.6 2.8 3.3 3.5 2.4 1.2 1.1 0.3 11.9 2021-22 ATL 74 30 45.4 38.9 80.8 0.4 3.0 3.4 2.7 2.5 0.7 1.2 0.4 12.1 2022-23 SAC 75 29 48.5 40.2 72.5 0.6 2.8 3.3 2.9 2.4 1.1 1.3 0.3 15.2 2023-24 SAC 64 24 44.3 36.1 76.6 0.6 2.9 3.5 2.6 2.1 0.7 0.8 0.4 10.2 2024-25 * All Teams 59 23 41.3 32.7 72.1 0.5 2.5 3.0 2.0 1.8 1.0 0.9 0.4 9.2 2024-25 * SAC 43 21 41.3 30.2 71.4 0.4 2.3 2.8 1.7 1.6 0.8 0.9 0.4 7.9 2024-25 * CHI 16 29 41.2 36.9 73.3 0.6 3.0 3.6 2.7 2.1 1.4 1.2 0.3 12.9 Total 472 28 44.0 37.5 76.1 0.6 2.8 3.4 2.9 2.3 0.9 1.2 0.3 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.