Ancienne légende de la NBA, Hall of Famer aujourd’hui à la tête d’une équipe d’Euroleague, Tony Parker est l’ambassadeur idéal pour la Grande Ligue, alors qu’elle tente de lancer son projet de ligue européenne.

Dans L’Equipe, l’ancien meneur de jeu des Spurs confirme ainsi qu’il tente de faire le lien entre tout le monde.

« La NBA m’a contacté, oui, et je participe aux discussions. Mais en raison de clauses de confidentialité, je ne peux en dire plus. C’est un moment clé pour le basket européen » assure-t-il ainsi. « L’Euroleague a fait un travail incroyable ces 25 dernières années. Je suis fier d’y avoir réinstallé le basket français un temps banni (entre 2016 à 2019). J’ai eu une réunion avec Adam Silver et Mark Tatum. Il s’agissait de parler basket européen et de ramener tout le monde à la table : NBA, Euroligue et FIBA. »

Le problème, c’est que les discussions entre la NBA et l’Euroleague sont bloquées depuis l’an passé, et une première proposition de la ligue américaine qui a été rejetée par son homologue européenne.

« Le basket européen peut changer de dimension. C’est le deuxième sport mondial après le foot. Peut-on viser le rugby en France ? Ils sont bien installés, mais c’est un bon objectif »

« Ce serait dommage qu’on se retrouve, comme aux USA à une autre époque, avec la NBA et l’ABA » continue ainsi Tony Parker. « Car il ne faut pas s’y tromper : soit on trouve un accord, soit la NBA viendra seule. Il faut imaginer une fusion ou un partenariat. On connaît la puissance de la marque, son savoir-faire en marketing, avec son dernier contrat TV (76 milliards de dollars sur 11 ans négociés avec les diffuseurs américains, ndlr). Sans atteindre ces sommes, le basket européen peut changer de dimension. C’est le deuxième sport mondial après le foot. Peut-on viser le rugby en France ? Ils sont bien installés, mais c’est un bon objectif à se fixer. »

En attendant, si l’envie de la NBA de se lancer en Europe est claire, c’est encore loin d’être fait. Car sans accord avec l’Euroleague, qui a de son côté solidifié ses positions, lancer une ligue européenne demandera un investissement initial colossal. Toujours selon L’Equipe, lors des rencontres avec de grands clubs européens de football susceptibles de développer une section basket, des frais de constitution de franchises s’élevant à plusieurs centaines de millions d’euros ont ainsi été évoqués.

Certes, des fonds d’investissement peuvent en amortir le coût, mais le risque est quand même énorme, surtout s’il faut créer des franchises ex nihilo, sans pouvoir s’appuyer sur les clubs historiques du Vieux Continent.

« On ne peut pas se passer de la NBA » conclut ainsi Tony Parker, qui pousse pour une collaboration entre les deux camps. « On aimerait y participer, mais le but est qu’on allie nos forces, pour faire un truc jamais vu auparavant, tout en s’assurant qu’aucun club historique européen ne soit laissé sur le côté. »