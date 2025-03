Pour Cade Cunningham, un tir décisif symbole de sa superbe saison

Certains le voient déjà brandir le trophée de « Progression de l’année (MIP) » dans quelques semaines mais Cade Cunningham pourrait bien intégrer l’une des trois « All-NBA Teams » de fin de saison !

Ce n’est pas sa performance majuscule à Miami qui jouera en sa défaveur. Auteur de son neuvième triple-double de la saison (25 points, 12 rebonds, 11 passes), le meneur de Detroit s’est surtout montré décisif en réussissant le tir de la victoire, d’un 3-points avec la planche à une seconde de la fin. « Comme dans un rêve », réagira-t-il en conférence de presse.

La planche ? « Je pourrais bien l’avoir chuchoté »

« Lui donner la balle et s’écarter » détaillera après coup son coach, J.B. Bickerstaff, au sujet de la tactique sur l’ultime possession. « Vous essayez de lui donner la balle, d’occuper les joueurs autour de lui et vous savez que Cade sera capable de prendre son tir. Il a la taille et les qualités pour. Il sait qu’il va avoir sa position de tir. Nous lui avons dit d’aller nous gagner le match, donc il y est allé et il l’a fait. »

Et le principal intéressé de s’exprimer, tout en décontraction : « Il fallait juste en mettre un, trouver un moyen de le faire, et c’est justement quelque chose que j’adore. Avoir la confiance de mon équipe pour me retrouver dans cette situation et aller chercher un match comme ça, c’est une bénédiction. »

Quelques secondes auparavant, Cade Cunningham s’était déjà illustré en inscrivant un 3-points pour remettre les Pistons devant, sauf que Tyler Herro l’avait annulé aux lancers-francs. Il a donc fallu qu’il en remette une couche et le All-Star a utilisé la planche pour arracher cette victoire, au buzzer. Ou presque…

« Je pourrais bien l’avoir chuchoté, mais je ne pense pas que quelqu’un l’ait entendu… » s’amusera le héros du soir en conférence de presse lorsqu’on lui demandera s’il avait annoncé la planche sur ce « game-winner » planté sur le nez de Bam Adebayo. « Dès que le coach est arrivé avec son système, je savais déjà ce qu’il comptait faire. J’apprécie vraiment ce genre de confiance. »

La roue tourne… enfin

Peu verni depuis son arrivée dans le Michigan, entre blessures longue durée et défaites à la pelle, Cade Cunningham savoure plus que jamais cette saison où Detroit est tout simplement en mesure de jouer… le Top 4 de sa conférence ! Synonyme d’avantage du terrain au premier tour des playoffs…

Et il n’y a qu’à le regarder jouer à son rythme et maîtriser le tempo de ses matchs pour se rendre compte que « MotorCade » a pris une toute autre dimension cette saison. Celle d’un leader, d’un All-Star même, qui a déjà tout d’une superstar en puissance, en capacité de mener tout un groupe vers les sommets de l’Est.

« Nous retrouver dans cette position, c’est quelque chose que peu de gens nous voyaient faire et c’est quelque chose dont nous sommes très fiers » expliquera d’ailleurs le premier choix de la Draft 2021. « Mais nous savons aussi qu’il reste beaucoup de travail à accomplir pour obtenir le respect que nous voulons dans cette ligue. Et je n’ai pas l’impression que nous ayons encore accompli quoi que ce soit. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 65 35 46.1 35.4 86.1 0.8 5.3 6.1 9.3 2.8 1.0 4.5 0.8 25.6 Total 203 34 44.2 33.8 85.9 0.8 4.6 5.4 7.4 2.8 1.0 3.8 0.6 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.