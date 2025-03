Jabari Parker reste fier d’une carrière entre blessures et déceptions

Qu’un deuxième choix de Draft ne soit plus en NBA une décennie après ses grands débuts, ce n’est pas bon signe. C’est ce qui est arrivé à Jabari Parker, sélectionné entre Andrew Wiggins et Joel Embiid à la Draft 2014.

Doué offensivement mais jamais concerné défensivement, l’intérieur des Bucks va être frappé par deux ruptures d’un ligament croisé du genou gauche. La première dès sa saison rookie, la seconde en 2017. Il va alors enchaîner les saisons sans relief, en changeant régulièrement d’équipe avant de quitter la NBA pour l’Europe, à Barcelone.

N’est-ce pas décevant pour un tel talent ? « Les gens parlent de moi comme d’une historique tragique. Où est le tragique me concernant ? J’ai gagné des millions de dollars, j’ai nourri ma famille, je l’ai sorti du ghetto. Les gens qui racontent ces histoires n’ont pas réussi 1% de ce que j’ai fait », répond carrément Jabari Parker.

« J’ai accompli mon rêve, c’est tout ce qui compte »

Si cela doit être plus clair encore, sa décevante carrière en NBA (14.1 points de moyenne en 310 matches) ne vient donc pas noircir un tableau très positif selon lui.

« Le plus important pour moi, c’est d’être dans le moment. Mon succès, c’est que je peux être avec ceux que j’aime, parler à mes amis et partager mon espace. C’est tout ce qui compte pour moi », résume-t-il. « Le reste n’importe pas : l’argent, là où j’ai joué, je n’accorde même pas d’importance à ma position à la Draft. J’ai accompli mon rêve, c’est tout ce qui compte. Bien sûr que ça aurait été bien d’être parmi les meilleurs joueurs de la NBA mais jouer en Europe, c’est pareil. Ma vie est magnifique. Voilà pourquoi je garde les pieds sur terre. J’aurais pu arrêter le basket à 14 ans et aujourd’hui, à 30 ans, je joue encore. »

Surtout, avec les blessures, rien ne promettait qu’il puisse encore évoluer à haut niveau, même en Europe.

« Je ne devrais même plus jouer désormais. Combien de joueurs évoluent à ce niveau après avoir vécu ce que j’ai traversé ? J’ai eu deux fois les ligaments croisés. Je ne devrais même pas marcher normalement mais je joue à haut niveau », se réjouit-il, lui qui a retrouvé l’amour du basket en Catalogne. « Je ne garde jamais mes trophées chez moi mais le seul maillot que je garderai toujours, c’est celui du Barça. »

Jabari Parker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIL 25 30 49.0 25.0 69.7 2.0 3.5 5.5 1.7 1.7 1.2 1.9 0.2 12.3 2015-16 MIL 76 32 49.3 25.7 76.8 1.6 3.6 5.2 1.7 2.0 0.9 1.5 0.4 14.1 2016-17 MIL 51 34 49.0 36.5 74.3 1.6 4.6 6.2 2.8 2.2 1.0 1.8 0.4 20.1 2017-18 MIL 31 24 48.2 38.3 74.1 1.4 3.5 4.9 1.9 1.6 0.8 1.5 0.3 12.6 2018-19 * All Teams 64 27 49.3 31.3 71.2 1.2 5.3 6.6 2.4 2.3 0.7 2.4 0.5 14.5 2018-19 * CHI 39 27 47.4 32.5 73.1 1.1 5.1 6.2 2.2 2.2 0.6 2.2 0.4 14.3 2018-19 * WAS 25 27 52.3 29.6 68.4 1.5 5.7 7.2 2.7 2.3 0.9 2.7 0.6 15.0 2019-20 * All Teams 38 24 51.0 26.9 75.3 1.6 4.0 5.6 1.8 2.6 1.2 1.7 0.4 14.0 2019-20 * ATL 32 26 50.4 27.0 73.6 1.7 4.3 6.0 1.8 2.9 1.3 1.9 0.5 15.0 2019-20 * SAC 6 13 58.3 25.0 88.9 1.2 2.7 3.8 1.7 1.0 0.5 0.7 0.2 8.5 2020-21 * All Teams 13 13 54.5 18.2 76.9 0.8 2.5 3.2 0.9 1.0 0.1 0.8 0.4 5.5 2020-21 * BOS 10 14 54.2 20.0 76.9 0.9 2.7 3.6 1.0 0.9 0.1 0.7 0.4 6.4 2020-21 * SAC 3 9 57.1 0.0 0.0 0.3 1.7 2.0 0.3 1.3 0.0 1.0 0.3 2.7 2021-22 BOS 12 9 47.4 50.0 100.0 0.4 1.9 2.3 0.5 1.1 0.3 0.7 0.1 4.4 Total 310 28 49.4 32.6 74.3 1.5 4.1 5.5 2.0 2.0 0.9 1.7 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.