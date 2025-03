En retrait sur le plan individuel, Simone Fontecchio savoure pourtant le rebond des Pistons

« Quand je suis arrivé ici l’année dernière, c’était évidemment une période difficile après la série. Il y avait beaucoup de frustration de la part des gars. » Simone Fontecchio fait référence à la terrible séquence de 29 défaites subie par les Pistons l’an dernier.

Transféré dans le Michigan en février 2024, l’Italien ne l’a pas vécue directement. L’ancien du Jazz a surtout profité de sa quinzaine de matchs disputés à Detroit pour se montrer avec 15 points de moyenne. Re-signé l’été dernier pour deux ans et 16 millions de dollars, il connaît aujourd’hui une double dynamique inverse : collectivement bonne, mais individuellement moins bonne.

Avec un peu plus de 6 points de moyenne, il affiche la même moyenne que durant sa saison rookie avec le Jazz. Ses pourcentages de réussite ne décollent pas : 41% dont 34% de loin, contre 48% dont 42% lors de sa première séquence Pistons. Opéré du pied au printemps dernier, il assure que sa méforme n’est pas liée à sa santé.

Ce serait plutôt lié au fait de connaître son troisième entraîneur en quelques mois. Il connaît l’importance de gagner la confiance de J.B. Bickerstaff et de son staff.

« Ils savent que je peux shooter de plusieurs façons, être un joueur d’équipe et un bon coéquipier, prendre des rebonds, défendre et faire le bon choix en attaque. Ils savent que je vais continuer à shooter même si le tir ne tombe pas dedans, j’apprécie la confiance qu’ils ont en moi », note le joueur de 29 ans.

Un match bon pour la confiance

Cette confiance a été récompensée plus tôt dans la semaine. Sur le parquet de faibles Pelicans, il a signé son meilleur match de l’année avec 23 points et 7 rebonds, et un impeccable 9/10 aux tirs, dont 5/5 de loin dans un « blowout ».

« On sait que Simo est capable de réussir ses tirs. On n’a jamais douté de ça de notre côté. On sait qu’on aura besoin de tous les joueurs, j’ai trouvé que c’était une bonne soirée pour lui », a apprécié son coach, selon qui l’Italien est toujours gêné par son orteil.

Il a ajouté : « Mais il comprend comment peser sur la victoire, quel est son rôle et ce qui est nécessaire pour cette équipe. Il fait tout ce qu’il peut pour s’en occuper. C’est un pro, un super coéquipier, on a de la chance de l’avoir. »

De son côté, l’ailier semble surtout heureux d’évoluer au sein d’une équipe qui gagne, surtout après le dernier exercice. « J’ai été avec eux sur le terrain, je sais à quel point c’était frustrant. Pouvoir renverser la situation comme ça, pour nous, pour les gens qui étaient là l’année dernière, pour la ville de Detroit, pour les fans : c’est la chose la plus importante. On veut continuer à avancer et oublier l’année dernière. »

Simone Fontecchio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 52 15 36.9 33.0 79.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.2 0.3 0.8 0.2 6.3 2023-24 * All Teams 66 25 46.0 40.1 81.8 1.0 2.8 3.7 1.5 1.7 0.7 1.0 0.3 10.5 2023-24 * UTH 50 23 45.0 39.1 80.0 1.0 2.5 3.5 1.5 1.6 0.6 1.0 0.4 8.9 2023-24 * DET 16 30 47.9 42.6 84.6 0.8 3.6 4.4 1.8 1.8 0.9 1.1 0.3 15.4 2024-25 DET 62 17 40.8 34.0 81.8 0.7 2.4 3.1 0.9 1.3 0.4 0.8 0.2 6.3 Total 180 19 42.2 36.6 81.3 0.8 2.1 2.9 1.1 1.4 0.5 0.9 0.2 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.