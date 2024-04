Au bout du suspense, les Pistons mettent fin à leur historique série de défaites !

Sur le papier, c’était l’adversaire idéal pour mettre fin à cette interminable série de défaites, et les Pistons y sont parvenus ! Face à des Raptors amputés de plusieurs joueurs après leur échange avec les Knicks, les coéquipiers de Cade Cunningham s’imposent 129-127, et ils mettent fin à cette série de 28 défaites de suite. Un succès acquis au forceps puisque Pascal Siakam était déterminé à ne pas être leur première victime depuis le 28 octobre dernier…

Le Camerounais a découpé la défense des Pistons toute la soirée, et il a poussé Cade Cunningham à la faute dans le 3e quart-temps, mais il a manqué de soutien dans la dernière ligne droite. D’autant que Cade Cunningham était encore dans un grand soir. Impérial à la passe et à la finition, le meneur de Detroit frappe à 3-points pour donner 11 points d’avance à six minutes de la fin (110-99). Les Pistons tiennent le bon bout, mais ils sont fébriles… Résultat, Scottie Barnes signe un 8-2 pour faire trembler Monty Williams et ses joueurs.

Une dernière minute interminable !

Cade Cunningham insiste. Comme sur cette merveille de « fadeaway » latéral, qui redonne de l’air (114-107). Puis les Pistons verrouillent l’accès au cercle, et Pascal Siakam échoue à trois reprises. Il reste 90 secondes, et Detroit prend neuf points d’avance, grâce encore à Cade Cunningham (116-107).

On pense que c’est bouclé, et pourtant, les 90 secondes vont être étouffantes ! Les Raptors vont inscrire 20 points dans ce laps de temps, avec une dernière minute qui dure une éternité. Cela se transforme en concours de lancers-francs, et les bras de Jalen Duren et Jaden Ivey ne tremblent pas (129-124).

Et puis, alors que les Pistons sont prêts à célébrer cette première victoire en trois mois, Gary Trent Jr. plante un 3-points à une seconde de la fin (129-127). Et là, on a bien cru que les coéquipiers de Cade Cunningham allaient tout gâcher. C’est la panique ligne de fond au moment de faire la remise en jeu.

Une vraie patate chaude, et finalement l’énorme passe lobée trouve Bojan Bogdanovic pendant que le buzzer retentit. C’est fini, les Pistons remportent leur 3e victoire de la saison. La première après 28 défaites de rang !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de record absolu dans le sport US. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à cheval entre 1942 et 1945, les Chicago Cardinals avaient perdu 29 défaites de suite. Ce record n’est donc pas battu, et les Pistons se « contenteront » donc uniquement du record absolu de défaites de suite sur une saison en NBA avec 28 revers d’affilée.

– Le duo Duren-Cunningham. Les Pistons peuvent évidemment remercier Cade Cunningham pour sa nouvelle performance de grande classe. Un vrai leader par l’exemple pour mettre fin à cette série. Au-delà de la victoire, la très bonne nouvelle, c’est que son tandem avec Jalen Duren est prometteur. Les deux se trouvent les yeux fermés, que ce soit pour des alley-oop ou des passes au sol.



Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.