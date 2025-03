Tre Jones, le bon joueur au bon moment pour Chicago

Ayo Dosunmu opéré de l’épaule et forfait, Lonzo Ball blessé au poignet droit et dont l’avenir est certain, et même Josh Giddey blessé à la cheville : les lignes arrières des Bulls sont décimées depuis quelques jours. Mais heureusement, Tre Jones rend de fiers services.

Le meneur de jeu est dans le cinq majeur de Chicago depuis sept matches. Il tourne à 15.3 points et 6.9 passes de moyenne et, durant cette séquence, les Bulls ont remporté cinq rencontres !

« Il est vraiment intelligent, a un bon feeling et perd peu de ballons », liste Billy Donovan face aux sept ballons perdus de son joueur en sept matches. « Il prend soin du ballon. Il a une excellente vision, lecture du jeu. Il sait quel shoot prendre quand il pénètre ou s’il faut faire le jeu pour les autres. »

Se montrer avant la « free agency »

Le style offensif des Bulls, très rapide, convient bien à Tre Jones, qui brille au meilleur des moments puisqu’il est en fin de contrat.

« Ça colle parfaitement », confirme l’ancien des Spurs. « Je peux accélérer en transition et ça ouvre des espaces pour pénétrer. Une fois dans la raquette, je peux trouver les autres. Cela va très bien avec mon jeu. »

Avec ces cinq succès en sept matches, et comme le Heat est en pleine crise actuellement, les Bulls ont pu prendre la neuvième place de la conférence Est, après avoir occupé – sans jamais la lâcher – la dixième depuis le 1er janvier.

« C’est clair qu’on en parle. On sait à quelle place on est, combien de matches on a de retard sur les autres, surtout à ce moment de la saison. On a réussi à grimper un peu et on va continuer pour voir jusqu’où ça peut finir », confirme Tre Jones alors que les Bulls accusent 2.5 victoires de retard sur Orlando, propriétaire de la 8e place.

Tre Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 37 7 47.4 60.0 89.5 0.2 0.4 0.6 1.1 0.4 0.2 0.4 0.0 2.5 2021-22 SAN 69 17 49.0 19.6 78.0 0.4 1.8 2.2 3.4 1.1 0.6 0.7 0.1 6.0 2022-23 SAN 68 29 45.9 28.5 86.0 0.8 2.8 3.6 6.6 1.4 1.3 1.6 0.1 12.9 2023-24 SAN 77 28 50.5 33.5 85.6 0.8 3.0 3.8 6.2 1.2 1.0 1.5 0.1 10.0 2024-25 * All Teams 44 19 52.9 39.1 81.0 0.7 1.8 2.4 4.0 1.1 0.8 0.7 0.2 6.9 2024-25 * SAN 28 16 48.4 30.8 75.8 0.5 1.5 2.1 3.7 1.2 0.6 0.8 0.2 4.4 2024-25 * CHI 16 24 56.3 50.0 86.7 0.9 2.1 3.0 4.5 1.0 1.1 0.6 0.2 11.2 Total 295 22 48.7 31.0 83.8 0.6 2.2 2.8 4.7 1.1 0.9 1.1 0.1 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.