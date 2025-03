Erik Spoelstra face à un de ses « plus grands défis en saison régulière »

La saison 2007/08 du Heat fut un cauchemar. Deux ans après avoir remporté le titre NBA, Pat Riley et Dwyane Wade vont vivre un exercice en enfer, terminé avec seulement 15 victoires. Les mois furent longs avec des séries de revers, une de 15 de suite, une autre de 11. Puis, le 16 mars 2008, Miami s’incline pour la huitième fois de suite. La saison se termine et Erik Spoelstra est nommé entraîneur du Heat.

Depuis bientôt 17 ans, avec ce technicien, Miami a tout connu en remportant deux titres (2012 et 2013) avec des Finals en 2011, 2014, 2020 et 2023. Mais ce revers à New York est « historique » pour Erik Spoelstra car, pour la première fois de sa carrière, il enregistre une 8e défaite de rang, que la franchise n’avait plus connue depuis mars 2008 donc.

« On est tous testé, moi le premier », confirme le coach des Floridiens. « Personne n’est exonéré de cette responsabilité. Je n’ai pas apporté suffisamment de réponses à cette équipe. Je dois faire mieux. Notre groupe doit faire mieux. On doit mettre les pieds dans le plat et tenir bon. On a toujours le choix. Cela ne va pas forcément se traduire par une victoire mais on doit au moins faire des progrès. On a la sensation que depuis trois semaines, sur certains matches, on a avancé. Pas sur les deux derniers. »

Tenter d’oublier les défaites

Ce qui sauve le Heat, actuellement à la dixième place de la conférence Est, c’est que les Raptors sont encore loin derrière (5.5 victoires de retard) et il faudrait un désastre total, et un réveil de Toronto, pour que Miami se fasse doubler. Mais dans quel état le Heat va-t-il arriver en « play-in » ? « On traverse des journées compliquées en ce moment », ne peut que constater Jaime Jaquez Jr.

Face à cette série historique pour lui, Erik Spoelstra a-t-il les moyens d’inverser la tendance ?

Avec 42% de victoires depuis le début de saison (29-39), le coach pourrait connaître la pire saison de sa carrière, qui reste pour l’instant l’exercice 2014/15, terminé avec seulement 37 succès et 45 défaites.

« C’est un des plus gros défis que j’ai rencontrés en saison régulière », reconnaît le double champion NBA. « On doit rester dans la course. On a un nouveau match mercredi (contre Detroit) et on doit collectivement se remettre les idées en place. Toutes ces défaites ne doivent pas forcément avoir un impact sur le prochain match. C’est une discipline mentale qu’on a besoin d’adopter. Mais c’est dur car c’est la nature humaine d’accumuler des souvenirs et de les laisser nous affecter pour la rencontre suivante. »