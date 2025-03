Unrivaled | Malgré la blessure d’Angel Reese, le Rose Basketball décroche le titre

Après avoir sorti les Lunar Owls, leader de la saison régulière, en demi-finale, le Vinyl n’a pas réussi à accomplir un deuxième exploit, s’inclinant en finale de la ligue 3×3 Unrivaled cette nuit face au Rose Basketball (62-54).

La première équipe championne de cette nouvelle ligue a eu les ressources mentales pour surmonter la blessure de son intérieure Angel Reese, meilleure défenseure de la ligue, touchée au poignet lors du dernier match de la saison régulière, pour aller chercher ce premier titre.

Le trio Stevens – Gray – Sykes a eu les nerfs solides jusqu’au bout, arrachant la victoire sur un 2+1 plein de sang-froid de Brittney Sykes (21 points). À ses côtés, Azura Stevens a réalisé un match « à la Angel Reese » en compilant 19 points et 18 rebonds. L’équipe du Vinyl a crânement joué sa chance et pointait à +5 à la pause après un 3-points de Rhyne Howard (32-37). Mais le Rose Basketball n’a pas cédé à la panique.

Le troisième quart-temps a finalement basculé en sa faveur sur un 3-points improbable au buzzer signé Chelsea Gray (51-49). Cette dernière a alors inscrit deux paniers décisifs avant de laisser le soin à Brittney Sykes de finir le job sur un panier avec la faute de Jordin Canada (62-54).

« Qu’est-ce qu’ils vont dire maintenant ? »

Pour son rôle dans la fin de match et ses 18 points et 8 passes décisives, c’est Chelsea Gray qui a été élue MVP des playoffs. Après la rencontre, la joueuse des Las Vegas Aces a confié avoir puisé sa motivation dans sa dernière saison WNBA compliquée… mais aussi au regard du « prize money » de 50 000 dollars pour chaque joueuse victorieuse.

« Oui, il y avait de la motivation », a-t-elle déclaré. « L’année dernière a été difficile. C’était dur. Même quand je suis revenue, je n’étais pas à 100%. Beaucoup de gens pensaient que je l’étais. J’ai travaillé, j’ai fait le boulot et j’ai parlé après (…). Je veux être compétitive et rendre les autres meilleurs. Cela a toujours été mon objectif. Alors oui, j’avais cet esprit revanchard et aussi ces 50 000 dollars qui étaient en jeu ».

La formation de Nola Henry a d’autant plus savouré après être revenue de loin. Avant Angel Reese, c’est la blessure de Kahleah Cooper à la jambe qui a compliqué le début de saison de l’équipe. Autant d’obstacles qui ont fini par décupler la motivation de chaque joueuse.

« Nous sommes une équipe de mortes de faim qui ont refusé de se laisser faire », a lancé la coach du Rose Basketball. « Dès le premier jour, ils nous ont éliminé de la course. Kah est tombée, on n’a pas compté sur nous. Angel est tombée, et on nous a exclues de la course. Qu’est-ce qu’ils vont dire maintenant ? »

Une pique reprise par Angel Reese, grande absente de la finale, sur ses réseaux pour célébrer la victoire.