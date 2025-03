Les premières images de la Luka .77, deuxième ligne signature de Luka Doncic

Les familles Jordan Brand et Doncic sont enchantées d’annoncer un heureux événement : l’arrivée de la Luka .77 ! La petite sœur de la Jordan Luka est tout simplement une paire signature « alternative », vendue à un prix plus abordable.

En attendant des détails plus complets sur l’aspect performance, les premières images officielles ont été dévoilées, même si le joueur avait déjà été aperçu à l’échauffement avec un coloris blanc et rose.

Le premier coloris ressort en rose, noir et blanc, le deuxième entre marron, beige, vert et blanc. L’accent semble mis sur le confort avec une mousse à double-densité au niveau de la semelle intermédiaire et unité Air Zoom sur toute la longueur, visible sous la semelle, le tout accompagné d’une tige en mesh.

La Luka .77 sera mise en vente le 8 avril prochain au prix de 100 dollars, soit le même jour que la Jordan Luka 4 (à 130 dollars).

(Via SneakerNews)