Le Magic tient sa victoire référence

Imprévisible Magic ! C’est au moment où on ne s’y attendait plus, après une série de huit revers en onze matchs, dont une claque face à Cleveland il y a trois semaines (-40) que les Floridiens sont ressortis du bois. Sur le parquet des Cavs hier, Orlando a pris deux éclats, mais s’est accroché pour revenir dans la partie et arracher une improbable victoire sur le parquet du meilleur bilan de la NBA.

Comme ils ont été capables de le faire depuis que Jamahl Mosley a pris la tête de l’équipe, c’est grâce à une défense tenace que le Magic a réussi à rester en vie, en ne concédant notamment que 43 points en deuxième mi-temps, dont seulement 20 dans le dernier acte.

« Tout d’abord, il faut féliciter Orlando. Top 3 des meilleures défense de la ligue, et voilà ce qu’ils font. C’est une excellente équipe défensive », a reconnu Kenny Atkinson, qui n’a pas voulu se montrer plus alarmiste que ça après cette défaite inattendue de son équipe, en espérant la voir rebondir lors du « road trip » à venir.

Pour sa part, Jamahl Mosley a tenu à saluer la force mentale de ses joueurs pour l’exploit réalisé après une période particulièrement difficile pour l’équipe et suite à un dernier quart-temps complètement raté face à Minnesota lors du match précédent (40 points encaissés). Avec l’enchaînement des blessures, le Magic a dû revoir ses ambitions à la baisse au fil de la saison, mais l’ADN de cet effectif est plus que jamais présent.

« La dureté qu’ils ont affiché, et la résilience dont ils ont fait preuve pour ne pas laisser ce qu’il s’est passé lors du dernier match affecter ce match-là », a-t-il cité pour exprimer ce que cette victoire disait de son équipe. « On a pris les bonnes choses du match précédent et on a appris de ça en parvenant à les appliquer ce soir. On a compris de quoi on était capable chaque soir, et c’est ce que je pense avoir vu de ce groupe ».

La parole est à la défense

Un groupe toujours mené de main par le tandem Franz Wagner – Paolo Banchero, mais qui a pu s’appuyer sur les qualités de bon nombre de « role players », comme Kentavious Caldwell-Pope, précieux sur la fin, Wendell Carter Jr, Gary Harris ou encore Anthony Black (17 points à 3/3 de loin, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions en 22 minutes), également décisif en défense comme en attaque, avec une début de deuxième mi-temps remarquée.

« J’ai essayé d’apporter de l’énergie en défense, particulièrement dans le troisième quart-temps. J’ai juste senti que c’était la bonne fenêtre de tir pour les presser et essayer d’aller chercher quelques interceptions. Avec Gary (Harris), on a réussi à bien les presser dans cette période. On a essayé de mettre nos tirs ouverts, de faire les bons choix, et simplement d’être dans aux bonnes positions en défense », a-t-il glissé.

Pour Paolo Banchero aussi, c’est la défense qui a fait la différence en plus de nourrir l’attaque du Magic par séquences.

À l’image de son match terminé à 6/22 au tir, tout n’a pas été parfait, mais il s’est accroché, et c’est lui qui a fini par planter le tir de la victoire, à mi-distance. C’est ce qu’Orlando a parfaitement réussi à faire, le dos rond dans les moments difficiles, et des temps forts exploités du mieux possible.

« Notre défense a été super. On en rentrés dans leurs shooteurs, on volait de partout et on s’est bien couverts les uns les autres. Ensuite en attaque, on a simplement réussi suffisamment d’actions, on a continué à croire en nous, les joueurs appelés sur le terrain ont su élever leur niveau pour mettre gros tirs après gros tirs. C’était un effort collectif complet », a-t-il confié.

De quoi relancer une dynamique pour aller chercher la 7e place et s’assurer l’avantage du terrain en play-in ? À treize matchs de la fin de la saison régulière, c’est maintenant ou jamais.