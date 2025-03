Pour les Nuggets, une victoire « moche » mais utile au classement

« Ce n’est pas un concours de beauté », lâche Michael Malone après avoir froissé la feuille de match et l’avoir jetée à la poubelle. Le coach des Nuggets n’est pas des plus enthousiastes après la victoire, plus compliquée qu’imaginée, de sa troupe sur les Lakers. Car les Californiens s’étaient présentés sans Luka Doncic et LeBron James.

Le technicien commence par énumérer tout ce qui n’a pas fonctionné. La bataille perdue aux rebonds notamment (39-47), dont les 19 prises offensives de leurs adversaires qui ont généré 20 points. Mais également les 12 ballons perdus qui ont généré 19 points pour les visiteurs.

Et puis il y a cette entame de match manqué où les Lakers ont bouclé le premier quart-temps avec déjà 40 points au compteur (32-40). « On a essayé d’y aller en douceur, et ils nous ont sauté dessus, et c’est la recette d’un désastre. On ne peut pas faire ça. On doit aborder le match avec une sentiment d’urgence », réclame le coach.

Celui-ci parle malgré tout d’une « bonne victoire », car son équipe a su finir la rencontre proprement. « On est menés de trois points à 52 secondes de la fin. On termine par un 8-0 avec une très bonne exécution des tirs en fin de match. On a fait quelques stops opportuns, mais il faut leur donner du crédit. ils ont joué avec leur cœur », loue Malone en parlant des Lakers.

Un peu d’avance au classement

LeBron James toujours bloqué à l’infirmerie, les Nuggets savaient que les Californiens n’allaient pas se présenter au complet dans les Rocheuses. « On a passé toute la journée à dire que ce match n’avait rien à voir avec ceux qui jouaient pour eux », assure Malone, pour qui ses joueurs devaient d’abord se concentrer sur eux-mêmes.

« Parce qu’il ne reste que 16 matches, et quand vous regardez le classement, et que vous avez un match d’avance sur les Lakers au classement, et que vous êtes à égalité 1-1 (ndlr : dans les duels directs, avant le match de cette nuit), peu importe qui joue pour qui », poursuit le coach dont le « tiebreaker » est maintenant favorable à son équipe.

Avec 43 victoires pour 24 défaites, les Nuggets, 2e à l’Ouest, ont deux matchs d’avance sur leurs adversaires du soir (40v-25d). Une bonne opération donc, même si le coach est plus convaincu par le résultat que le contenu du match.

« On doit trouver un moyen de commencer à jouer un basket plus cohérent, une meilleure défense tout au long du match, donc si nous regardons au-delà d’eux, je ne sais pas… Il s’agit plus de trouver un moyen de commencer le match avec beaucoup plus d’urgence », réclame Malone dont la formation reçoit les Wizards la nuit prochaine, avant un « road trip » important chez trois de leurs poursuivants (Warriors, Lakers et Rockets).