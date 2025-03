Même si c’est pour voir les stars adverses, les Nets se réjouissent de jouer devant un public nombreux

Il y a dix jours, 18 413 personnes étaient présentes dans les murs du Barclays Center pour le match entre les Nets et les Warriors. C’était le record pour la franchise à Brooklyn et, quelques jours après, ils étaient encore 18 215 pour venir observer les Lakers.

Il est évident que les spectateurs avaient surtout envie de voir Stephen Curry puis Luka Doncic et moins les locaux, qui affichent un faible bilan (22-44). « Je le comprends : il y a des Hall of Famers qui arrivent en ville et il y a de l’excitation », concède Cam Thomas. « Mais ils viennent tout de même dans notre salle et espèrent qu’on va gagner le match. »

Cette tendance n’est pas nouvelle. La saison passée, après une rencontre face aux Knicks, Mikal Bridges avait indiqué que « personne ne peut dire que c’est agréable quand on a l’impression de jouer un match à l’extérieur, chez soi, à domicile. Personne ». Néanmoins, les Nets sont habitués et prennent ça du bon côté.

Profiter de l’atmosphère

« On est confronté à ça depuis un moment maintenant », confirme Cam Johnson. « Au fond, on a toujours des fans ici. Certains soutiennent peut-être l’autre équipe mais on est encore chez nous. On joue ici. Donc on ne s’occupe pas trop de ça. On joue, c’est tout. D’un côté, on profite de l’atmosphère, car les joueurs veulent évoluer dans les meilleures atmosphères. Dans le récent match contre les Warriors, il y avait beaucoup de jaune et bleu, mais l’ambiance était géniale. »

Cette saison, le Barclays Center est rempli en moyenne de 17 400 spectateurs par match, c’est loin d’être le chiffre le plus impressionnant de la ligue. Néanmoins, c’est 98% de la capacité de la salle et c’est globalement dans les standards des dernières années pour la franchise.

Surtout, à moins d’un miracle, la saison sera terminée à l’issue du 82e match. Donc si le printemps peut être animé par les spectateurs, même s’ils viennent pour l’adversaire, c’est profitable. « C’est agréable. C’est un bon environnement pour nous. La seule chose que je peux dire, c’est que c’est bruyant et dingue », conclut Keon Johnson.